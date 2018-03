Hoy 07:32hs

ENTREVISTA

Con el apoyo de Lilita, Macri confirmó que él y Vidal van por un nuevo mandato

Tras las declaraciones de Lilita Carrió en Expoagro, el presidente Mauricio Macri afirmó que no habla sobre una eventual reelección en 2019, aunque reconoció que tiene "un compromiso con los argentinos y si ellos creen que tengo que seguir, lo haré". Claro, la única manera de saber si la gente quiere que vaya por un nuevo período tiene que presentarse

"Qué ansiedad. Yo no hablo de reelección. Si los argentinos creen que tengo que seguir, lo haré", dijo Macri en una entrevista con Luis Majul (La Cornisa, América TV), consultado sobre una posible nueva postulación en las presidenciales de 2019.Sin embargo, el mandatario reconoció que la reelección de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y también de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad "es clave para el futuro de Argentina" y prometió ayudarlos a conseguir ese cometido.Vale recordar que unos días antes, en la feria agrícola que se lleva a cabo en San Nicolás, la diputada chaqueña afirmó que "nosotros vamos a apoyar al Presidente obviamente en el marco del respeto del acuerdo previsto en la reunión cuando se armó Cambiemos".En tanto, al referirse a la marcha de la economía, el Presidente remarcó que "la Argentina lleva siete trimestres seguidos de expansión y la economía crecerá cerca de 3% este año"."La Argentina arrastra un montón de daños acumulados y de eso no se sale en dos años", ponderó el Presidente, al referirse a por qué el país tenía uno de los niveles de inversión extranjera más bajo de la región.Y al ser consultado sobre la suba del dólar el primer mandatario fue categórico al asegurar que "para nosotros el tema es la inflación, no el dolar" antes de aclarar que "la inflación está bajando", aunque "pensé que íbamos a bajar más rápido, lo reconozco".En cuanto a la mandataria bonaerense, es importante resaltar que tiempo atrás, consultado por la posibilidad de una candidatura a presidenta, el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, decía que "hoy no veo esa posibilidad".Y añadía que "tampoco veo que en los próximos meses Mauricio y María Eugenia hablen de su futuro político, ni de un escenario electoral. Hay que entender que éste es un año para trabajar las 24 horas de la manera más rápida posible a diciembre"."Ninguno de los habitantes del país y la Provincia está pensando en quiénes van a ser los candidatos. Hacerlo nosotros sería el mayor error que podríamos cometer", completaba, quizá sin tener en cuenta lo que iba a suceder unos meses después.