Hoy 10:00hs

ESTRATEGIAS

El radicalismo cuida su quintita

Alarmados por la rápida instalación de candidatos macristas; dirigentes, intendentes y legisladores de la Unión Cívica Radical decidieron salir a bancar para el 2019 a los correligionarios que tuvieron éxito en las elecciones pasadas. La decisión fue tomada en conjunto luego de un cónclave en La Plata

El radicalismo no quiere dormirse. La rápida jugada del PRO en la instalación de candidatos amarillos activó el sexto sentido boina blanca y los alfiles del centenario partido definieron salir a bancar a los correligionarios que en el 2017 tuvieron éxito en las elecciones generales.



La arenga fue impulsada por la Juventud Radical del espacio que, tras tomar nota de los movimientos macristas de cara al 2019, les exigió a sus principales dirigentes una postura clara y precisa para tener como horizonte en estos dos años.



En efecto, mediante una cena que reunió a cerca de doscientos referentes, y luego de más de tres horas de debate, el radicalismo tomó la determinación de cuidar su quintita para no ceder lugar al PRO dentro de la estructura de Cam-biemos. Fueron tres los casos que llamaron la atención a la militancia juvenil y que la llevaron a tomar la posta.



El primero de ellos tiene como epicentro a Mar del Plata, donde -pese a la victoria de la concejala Vilma Baragiola en los comicios pasados- el PRO ya opera para mostrar al diputado nacional Guillermo Montenegro. Frente a este escenario, la UCR quiere hacer valer el peso de haber ganado la contienda electoral, y que para la candidatura a intendente repita Baragiola o, bien, se erija al diputado provincial y jefe del bloque de Cambiemos en la Cámara Baja, Maximiliano Abad.



El segundo caso sucedió en Avellaneda, donde -a pesar de que la UCR no encabezó la lista de Cambiemos- los amarillos ya mueven a la senadora nacional Gladys González. En este caso puntual, la bronca radical se despierta debido a que la legisladora no mediría en las encuestas y, no obstante, el PRO no está dispuesto a ceder lugar a la figura correligionaria, el periodista Luis Otero.



El tercer episodio sucede en Pehuajó, donde amarillos y radicales mantienen una interna feroz. En el territorio que gobierna el kirchnerista Pablo Zurro, el radical Claudio Fadón ganó la última PASO a Daniel del Arco; pero el referente de Vidal y presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, busca promover a Juan Miguel Cumba, un médico con alto nivel de popularidad en el distrito.



Más allá de estos casos testigo, lo cierto es que la UCR abrió el mapa bonaerense y tomó nota de sus elegidos pensando en lo que viene. En total fueron 60 los distritos donde las listas del 2017 estuvieron encabezadas por correligionarios. De ellos, 50 resultaron ganadores y los 10 restantes, perdedores. Esa primera subdivisión fija una tendencia: la prioridad la tendrán los que ganaron; aunque existen casos puntuales en los que se pueden aplicar excepciones a esa regla.



Uno de ellos es Alberti, donde nada garantiza que la triunfadora, Teresa de Pietro, sea la cara de las elecciones del 2019. Otro ejemplo en este punto vuelve a ser Pehuajó, donde -a pesar de que Fadón ganó el año pasado- es Pedro Goldenberg el predilecto por las bases del partido centenario.



Otra exigencia, sólo confesada bajo estricto off the record, es pedir más. Con el sector insurgente que cuestiona a Cambiemos prácticamente fagocitado (sólo se escuchan pequeñas voces aisladas que resoplan por el rol del radicalismo en la alianza gobernante), los dirigentes del radicalismo consensuaron ir por más legisladores nacionales y provinciales. En esta línea reconocieron como una virtud que la dirigencia de la UCR está sabiendo contener, pero criticaron que faltan ajustar algunas tuercas para que el partido haga valer su poder territorial.



En ese sentido consensuaron que hay dos cuestiones urgentes que el radicalismo necesita trabajar internamente. La primera es penetrar en el Conurbano bonaerense -donde el PRO pisa firme-, y la otra es que el partido comience a aggiornarse como un espacio capaz de ajustarse a los requerimientos comunicacionales de la nueva era.