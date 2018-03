Hoy 15:15hs

HURLINGHAM

El congreso del PJ votó por unanimidad la reforma de la Carta Orgánica y se pone en marcha la unidad

En el congreso partidario, referentes, dirigentes, intendentes y legisladores del peronismo se reúnen para conformar el parlamento del partido. En la previa hubo fuertes discusiones por llevarse lugares clave. Se votó por unanimidad la reforma de la Carta Orgánica y se estableció la conformación de puestos conforme a la paridad de género. Para cerrar, Menéndez arengó: "Se cayó el Imperio Romano, ¿no se van a caer estos tipos que no saben hablar?"

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires realizó un importante gesto de cara a la construcción a futuro hoy en el club Villa Tesei de Hurlingham. En el encuentro quedó conformado el órgano de discusión partidaria que es presidido por el exintendente matancero Fernando Espinoza y secundado por la exalcalde de Cañuelas, Marisa Fassi.



De esta manera, el PJ que conduce Gustavo Menéndez apuesta a la paridad de género en el Congreso partidario. El nombramiento condensó un acto histórico ya que fijó una vicepresidenta mujer en los tiempos de discusión por los derechos femeninos.



El Congreso en sí comenzó pasada las 13:15. Su presidente, Fernando Espinoza, criticó fuertemente al gobierno de Mauricio Macri y aseguró que si Evita y Perón vivieran pedirían "unidad, unidad y unidad".



"María Eugenia Vidal es cómplice de Mauricio Macri, sino preguntenle a los bonaerense como aumentan los servicios y se cierran escuelas. Digamoslo con todas las letras: Macri fracasó, Vidal fracasó y los compañeros piden que nos unamos", aseveró Espinoza.



Cabe destacar que el gran objetivo fue modificar la carta orgánica. La misma fue aprobada por unanimidad y establece cargos elegidos mediante la paridad de género. "Con la reforma de la carta orgánica proponemos abrirle la puerta a todos, es la misma unión que viene pregonando el Papa", explicó el platense Gabriel Bruera.



De este modo, el guiño que desde hace unas semanas se amasaba para Sergio Massa y Florencio Randazzo quedó cristalizado ya que con esa votación se terminó de abriri las puertas a la gran unidad.



Pero, por fuera de los gestos de igualdad y consenso, la discusión que subyació fue la de la repartija de los 300 cargos que otorga el parlamento. Allí, es donde se hicieron visibles las pujas entre los intendentes y los referentes.



Es que los primeros quisieron marcar la cancha y hacer valer el peso de tener territorio como si fuera oro. Como siempre, la Primera y la Tercera sección encabezaron los debates más intensos pero también hubo otras discusiones.







Una de ellas la protagonizó el senador bonaerense por la Segunda sección electoral Sergio Berni quien se quiso quedar con los puestos que eran para esa sección. Según pudo saber La Tecla, el el referente de San Miguel, Franco La Porta, arregló ese microdebate recordándole que tiene el puesto porque lo aceptaron ellos y sino estaba afuera.



También hubo algunos heridos y, en este contexto, el exintendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, es uno de ellos ya que le sacaron la patria potestad sobre la Junta Electoral partidaria.



Para el cierre de la jornada, Gustavo Ménendez se hizo cargo de la arenag e invitó a soñar con un 2019 peronista: "Se cayó el Imperio Romano, ¿no se van a caer estos tipos que no saben hablar?".



En la previa, La Tecla dialogó con el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, quien además es uno de los consejeros partidarios por la Cuarta sección electoral.

En ese sentido, el casarense se mostró optimista al sostener que "se espera seguir caminando en este rumbo que tiene que ver con un a conciliación de los distintos espacios que le dé al vecino la esperanza de una alternativa".



"Creo que es un enorme desafío, Habrá que ver cómo se transita en estos meses y cómo se enlaza la conducción del partido a nivel provincial con el nacional. Esperemos que podamos tener de cara al 2019 una alternativa posible para el vecino", ahondó

Además, Torchio también se expresó sobre un futuro acuerdo en todos los ámbitos y puntualmente espetó: "Esperemos que haya una unidad a nivel legislativo. Habrá que seguir siguiendo estos pasos, pero progresivamente caminando hacia adelante. Hay una nueva alternativa porque hay una visibilidad con respecto a lo que se quiere hacer que tiene que ver con una voluntad conjunta hacia adelante"





Otro de los presentes fue el exsenador bonaerense Patricio García, quien en diálogo con este medio apuntó: "Me parece que es muy importante que el peronismo cumpla con lo que la carta orgánica plantea. Este es un congreso ordinario y es lo que deberíamos hacer todos los años".



Sobre el accionar que espera del peronismo, aseveró que "hay que decirle la verdad a la sociedad, teniendo una posición de oposición al gobierno de Macri y teniendo acciones responsables, actitudes leales entre los compañeros y una unidad de concepción, creo que hay cosas que le han ocurrido al justicialismo que habría que evitarlas y cada uno debería asumir su responsabilidad".



Con el massismo, el randazzismo, los intendentes del interior, los del Conurbvano más el kirchnerismo en plena lucha para llegar a un consenso, será central que el Congreso de hoy tenga más puntos en común que disidencias.



Cabe destacar que otro de los puntos centrales de hoy es la intención de reformar la carta orgánica para evitar que los candidatos que se presentaron por otro espacio no sean suspendidos. Dicha construcción es algo vital en tiempos donde el pejotismo busca sumar aliados y no detractores.