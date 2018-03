Hoy 18:50hs

Lollapalooza: ARBA clausuró locales que no pagaban Ingresos Brutos

La agencia de Recaudación detectó que el 30% de los puestos tenían alguna irregularidad impositiva. El evento se desarrolla en el Hipódromo de San Isidro.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires desarrolló controles en el recital Lollapalooza 2018, que se realiza en el Hipódromo de San Isidro, y suspendió las actividades comerciales de puestos gastronómicos que no estaban inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.Según fuentes oficiales, en el operativo de fiscalización que se desarrolló esta tarde, se controlaron más de 50 puntos de venta y se detectó que el 30% tenía algún tipo de irregularidad impositiva.El organismo provincial instó a los comerciantes a que regularicen su situación, se inscriban de manera web para poder volver a ofrecer mercadería al público y de esa manera levantar la clausura temporal. También, la Agencia intimó a otro grupo de comercios que, si bien estaban inscriptos, no presentaban la declaración jurada correspondiente y no pagaban sus impuestos.Semanas atrás, el director ejecutivo de ARBA, Gastón Fossati, destacó que “el objetivo de la Agencia es ampliar la base tributaria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para bajar la presión tributaria”. “Vamos a poner nuestros esfuerzos para que cada vez más contribuyentes que están en la informalidad regularicen su situación y comiencen a pagar sus impuestos”, remarcó.