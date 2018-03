Hoy 13:57hs

"El 60% de los chicos que se dan en adopción, son devueltos"

El sacerdote Mario Ramírez, quien presta sus servicios en La Plata hace 38 años, contó la dura realidad de los hogares de la Provincia. Fuertes críticas a la Justicia por no hacerse responsable de los niños de la calle.

En diálogo con Mañanas sin Filtro (Cadena Rio 88.7), el párrococontó la dura realidad que se vive en la provincia de Buenos Aires sobre los “pibes de la calle” que, en muchísimos casos, son dados en adopción y devueltos a los pocos meses.“Los juzgados de familia son la causa de la pobreza y la violencia que viven estos pibes. Nunca recibí ayuda de los juzgados. Aquellos que se tienen que hacer responsables, son los causantes que los chicos estén en la calle”, apuntó el sacerdote, quien presta sus servicios hace 38 años en La Plata.En esta línea, advirtió que en el último tiempo “fueron 58 chicos devueltos que fueron dados en adopción, porque los dan compulsivamente a familias que los chicos no quieren ir. A la larga hace tanto lío que los quieren devolver, ellos se escapan y terminan en la calle. El 60 por ciento de los chicos mayores de cinco años, los devuelven”.“El que adopta es el pibe, no el matrimonio. El juez se saca un problema de encima y un matrimonio, después de 10 años de buscar un hijo, está desesperado. Pero el chico es la mercancía. Parece que los pobres nos cuidan los enfermos, nos cuidan la casa o nos dan un hijo. Esto es terrible. Y esto es el Gobierno, son una fábrica de delincuentes”, disparó Ramírez.En cuanto a la polémica desatada por los altísimos sueldos que cobran los obispos, aclaró que los sacerdotes no tienen un salario “ni del Estado ni de la Iglesia”.“Hay parroquias que son promotoras del desarrollo. Los colegios más grandes tienen campo de deportes y les dan salida más amplia a los chicos. Las escuelas del Estado parece que no tienen dueño”, concluyó.