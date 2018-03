Hoy 10:41hs

¿Con la suerte del campeón? Cambiemos prepara la artillería electoral para después del Mundial

Envalentonados con los buenos resultados en las legislativas, la alianza nacional buscará afianzarse en la Patagonia. La Tecla Patagonia habló con David Schlereth (Neuquén), Sergio Wisky (Río Negro), Nacho Torres (Chubut) y Quique Braun (Santa Cruz) para ir tanteando el terreno. ¿Unidad o interna? Los nombres en danza

Desde Nación instruyeron a sus referentes en cada provincia para lograr la mayor cantidad de listas de unidad posible en la Patagonia , sobre todo en la categoría Gobernador. Cambiemos quiere conquistar nuevos territorios y 2019 será sin dudas el año propicio para lograrlo. La Copa del mundo marcará un punto de inflexión, ya que después del mayor espectáculo deportivo, se conocerán definiciones.



La Tecla Patagonia dialogó con los principales referentes de la alianza nacional en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En general la mayoría coincide en la necesidad de que se logren listas de unidad aunque en las categorías más bajas no descartan que pueda haber internas. En el próximo turno electoral se votarán gobernadores, vice, legisladores nacionales, diputados provinciales, intendentes, concejales, es decir habrá muchos espacios por ocupar y es posible que en varios de ellos, la UCR y el PRO no logren ponerse de acuerdo.



Cada provincia presenta una realidad política diferente. Las que se presentarían más “fáciles”, en principio, para Cambiemos de cara a 2019 son Santa Cruz y Chubut, por la propia crisis que atraviesa el peronismo que gobierna.



Ignacio Torres, referente de Cambiemos en Chubut, expresó en diálogo con La Tecla Patagonia que “seguramente después del Mundial iremos perfilando las candidaturas en la provincia”. Y agregó: “La ventaja que tenemos en Chubut es que Cambiemos ya está conformada como una coalición de Gobierno y no como una alianza coyuntural. Hay un acuerdo general de todos los sectores que para todos los escaños y para todos los distritos, los mejores perfilados serán los que encabecen”.