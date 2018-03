Hoy 10:25hs

NO HAY PEOR ASTILLA...

Intendente pidió a exSubsecretario que aclare si lo trató de ladrón y coimero

El funcionario, que renunció por Whatsapp porque su jefe no contestó sus llamadas, había dicho que él no roba, no coimea y trabaja todo el día. El jefe comunal lo intimó a que rectifique o que presente pruebas de los actos que conoce.



El intendente de Azul, Hernán Bertellys, intimó a un exfuncionario de su gestión a que aclare algunos de sus expresiones, vertidas luego de presentar su renuncia al cargo.



Se trata del ex Subsecretario de Producción municipal, Juan José Arruti, quien se alejó de su cargo hace unos días por sentirse ninguneado, al ser "bajado" de una reunión que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires por el cierre de Fanazul.



Como informó La Tecla.info, luego de“Sé que tengo muchos defectos y que también alguna virtud tengo, pero como siempre les dije yo no robo, no coimeo y trabajo todo el día”.





Hernán Bertellys, intendente de Azul.



Molesto, el jefe comunal le solicitó a su otrora colaborador que “rectifique sus expresiones con una intervención de las mismas características”, es decir, con una nota en el diario local El Tiempo, donde se publicó la frase que enojó al mandamás azuleño.



