PARITARIA

Tras dos semanas sin reuniones, Provincia y Docentes vuelven a la negociación

El próximo miércoles 21 de marzo, desde las 14hs, los ministros de María Eugenia Vidal se verán la cara con los representantes sindicales de los docentes bonaerenses.

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se informó que los docentes fueron convocados a una nueva negociación salarial. El encuentro se desarrollará el próximo miércoles 21 de marzo en el ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires.

Será la cuarta reunión que mantengan los ministros bonaerenses y los secretarios generales de los gremios. En tanto, entre noviembre y hasta la fecha, se han realizado diez mesas técnicas para debatir condiciones laborales, salud y presentismo, entre otros temas de la agenda.

Vale recordar que el último encuentro no tuvo carácter de paritaria, sino de mesa técnica salarial. Por ello, tal como informó la Provincia , no se hicieron presente ninguno de los ministros relacionados a la discusión, ni los secretarios generales de los gremios. Allí, los representantes sindicales que fueron se volvieron con las manos vacías ya que las terceras líneas del gobierno bonaerenses no realizaron una nueva oferta.

Hasta el momento la Provincia no modificó la propuesta del 15 por ciento en tres cuotas. En el último encuentro los funcionarios enviados por María Eugenia Vidal volvieron a argumentar a que hay cuestiones macroeconómicas que impiden mejorar la oferta salarial.

“Cuando más del 50 por ciento de los docentes viven con salarios que no superan los $12.500 no podemos aceptar que no se avance en la negociaciones”, afirmó el vicepresidente de FEB, Diego Altolaguirre, al término del encuentro, realizado en La Plata.

El dirigente sindical consignó que “no pueden demostrar con datos concretos lo que anuncian en los medios -salarios promedios, cifras de ausentismo y estadísticas"