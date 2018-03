Hoy 09:23hs

ENCUENTRO NACIONAL

Bajo el lema "Hay 2019", peronistas y kirchneristas hacen pie en la tierra de los Rodríguez Saá

Kirchneristas, sindicalistas y hasta los principales referentes del PJ Bonaerense viajarán a la provincia puntana para comenzar a delinear el escenario hacia las elecciones presidenciales.

Este viernes, en La Pedrera, San Luis, el Grupo Resistencia más reconocido por la frase “HAY 2019” tendrá su primer gran escollo. Es que, después de darse a conocer en Chaco con la oratoria del ex Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, más un grupo de intendentes bonaerenses, organizaron un gran encuentro que busca englobar a dirigentes de toda la oposición.Claro está, el gran objetivo del sector, que ya cuenta con algunos alcaldes de la Provincia entre sus adeptos, es consolidar un espacio opositor al gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, con las puertas abiertas a la participación de todos los sectores.En ese sentido, una impronta peronista kirchnerista es la que prevalece. Si bien todos, los cabecillas del espacio tienen sus bases en la estructura de la doctrina justicialista también es cierto que todos apuntan a contener a la rama que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Incluso, lograr la adhesión de la actual senadora nacional es uno de los grandes objetivos del espacio.En ese marco, este viernes se llevará a cabo el primer encuentro de la militancia en La Pedrera y se dividirá en dos jornadas que se prolongarán hasta el sábado. Así como ocurrió en Resistencia, donde el anfitrión fue Capitanich, en está oportunidad el gran organizador es Alberto Rodríguez Saá."Un conjunto de compañeros y compañeras, argentinos y argentinas decidimos iniciar un proceso de construcción de un proyecto político para ofrecer al pueblo argentino un nuevo espacio de representación que cierre heridas del pasado con memoria, verdad y justicia pero que mire al futuro con esperanza y garantías de inclusión, desarrollo y equidad", reza el sitio web habilitado para el encuentro.Y añade: "No pretendemos encabezar una opción iluminista que condene la diversidad de opiniones, simplemente Queremos rescatar del Martín Fierro que "hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Queremos construir un espacio abierto, plural y democrático, respetando la diversidad y uniendo esfuerzos y voluntades. Nuestra identidad es unidad en la diversidad".En esta línea, proponen "primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con la convergencia de diferentes expresiones del campo nacional, popular, democrático. Nuestra carta orgánica debe permitir la integración de las fórmulas ejecutivas y un piso razonable para la fusión de las listas legislativas. Metodología que permitirá la unidad de todos los compañeros con el objetivo del triunfo en la elección general".Conforme a lo recolectado por, desde la organización esperan contar con la presencia de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires. Algunos ya estuvieron en Chaco y son parte de la estructura, como el caso de Francisco Durañona, de San Antonio de Areco; Mario Secco de Ensenada, y Walter Festa de Moreno.Sin embargo, se esperan caras nuevas como Gustavo Cocconi, de Tapalqué; y la consolidación del apoyo matancero bajo la figura de Verónica Magario. Además de algunos legisladores como Mariano Pinedo, quien es uno de los organizadores de la jornada, las mesas de debate y la exposición central.Asimismo, se espera que la frutilla del postre sea la presencia de la dirigencia del Partido Justicialista bonaerense. Conforme a lo informado, Gustavo Menéndez y Fernando Gray confirmaron asistencia al encuentro en el día previo al primer Congreso partidario de su mandato, que tendrá lugar en Villa Tesei, partido de Hurligham.Sin embargo, no serán las únicas caras de peso en el encuentro de Rodríguez Saá. Los dirigentes sindicales Hugo Moyano y Hugo Yasky estarán presentes para acompañar. También harán lo propio el titular del PJ nacional, José Luis Gioja y algunos gobernadores como Sergio Casas (San Juan).Si bien Cristina no estará presente en la jornada, en su representación estarán diputados nacionales como Axel Kicillof y Andrés “el Cuervo” Larroque, en lo que en la organización entienden como un “gesto de Cristina para el encuentro”.A su vez, el excandidato a diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá, armador de la pata sub-40 del espacio, formará parte de la mesa de debate generacional que tendrá la conducción del secretario de la Juventud del PJ bonaerense, Juan Miguel Gómez Parodi.Cabe destacar que, si bien desde el massismo de la Provincia no anunciaron participación, uno de los pesos pesados del sector, Jorge D´Onofrio, manifestó su apoyo al encuentro. "Tengo diálogo y muy buena relación, me parece muy bien que se reúnan. Todo lo que sea en pos de fomentar el diálogo y la búsqueda de las coincidencias es bienvenido", sentenció a este medio el diputado bonaerense.Vale recordar que el pilarense es uno de los massistas que aboga por la unificación de criterios de los espacios opositores a Cambiemos para consolidar un espacio alineado con el campo popular y las necesidades sociales. Incluso, en ese marco, compartió algunos encuentros con el kirchnerismo de Unidad Ciudadana en la Legislatura bonaerense.Además dirán presente varios dirigentes de Proyecto Sur. A la cabeza de la comitiva estará, por supuesto, el excandidato a diputado nacional, Mario Cafiero.Así, con presencia estelar de todas las ramas, peronismo, kirchnerismo y sindicalismo, todo indica que el primer gran encuentro del espacio “HAY 2019” dejará mucha tela que cortar.