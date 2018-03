Hoy 08:52hs

HERMANOS DESUNIDOS

Con un video, "el Adolfo" le avisa a "el Alberto" que no irá al encuentro peronista de La Pedrera

El Encuentro de la Militancia del PJ generó chispazos entre los hermanos, uno Gobernador y el otro senador por San Luis. El primero había lanzado la convocatoria bajo el eslogan "Hay 2019", pero el líder de Unidad Justicialista cree que la cita divide.

Con el eslogan "Hay 2019" por delante, diversos sectores del peronismo se reunirán hoy y mañana en el anfiteatro La Pedrera de San Luis , en el que el gobernadoroficia de anfitrión.El propio mandatario aclaró en un video que no organiza la cita, a la que están convocados gobernadores como, intendentes K del interior bonaerense o dirigentes comoademás deque se subió a último momento con Mario Cafiero a la cabeza. Y la anunciada presencia de referentes del randazzismo y el massismo.Luego de la difusión de un video en el quellama a la unidad del PJ pensando en el 2019, su hermano Adolfo respondió por la misma vía: una grabación en la que le anuncia que su sector no irá al Encuentro de la Militancia.", senador nacional por esa provincia y líder de Unidad Justicialista, asegura que el encuentro divide, añadiendo queLa presencia de hombres que orbitan en el kirchnerismo, como, despiertan las sospechas de un guiño por parte dea la reunión, junto con jefes comunales de la Provincia de Buenos Aires, algo que no convence a Adolfo, quien busca volver a la gobernación y entiende que ese acercamiento no suma.