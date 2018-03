Hoy 19:52hs

CAMBIEMOS

Reelección por tres: la política “en primer plano” y el efecto “desgaste” en el análisis de consultores

La confirmación de la búsqueda de PRO para renovar las tres sillas ejecutivas dejó un sinfín de lecturas. Dos analistas comparten sus apreciaciones con La Tecla.

La intención confirmada de la reelección de Mauricio Macri en la Presidencia, de María Eugenia Vidal en la Provincia y de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad presenta un escenario político, envuelto en incertidumbre hacia al 2019 frente al panorama económico y social actual.“Hoy Macri tiene 43% de imagen positiva; 46% de negativa. La intención de renovarle el mandato va a depender de la situación económica”, afirmó a, el consultor políticoEl secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, blanqueó la semana pasada, en la reunión del Consejo Nacional del PRO, la aspiración partidaria de que los tres dirigentes renueven por un mandato más el próximo año.“En un escenario de segunda vuelta, Macri le saca 10 puntos de ventaja a Cristina a Cristina la odia el 56%. Más que ganar, Macri no tiene contra quien perder”, completa Giacobbe. De todas maneras, añade: “Pero si se sigue desgastando, tiene que pensar en un Plan B: María Eugenia Vidal”.El anuncio del PRO no ocasionó, sin embargo, repercusiones públicas de los otros socios, la Unión Cívica Radical, y la Coalición Cívica. Si bien en Nación y Provincia la coalición está en funcionamiento, no así en la Ciudad, donde el PRO resiste el ingreso del radicalismo que apaña a Martín Lousteau. Aún así, el predominio es claro.Para el analista, aunque la declaración es “un poco temprano”, resulta “lógico”. “El anuncio no resuelve ninguna incertidumbre. Ninguno enfrenta competencia interna”, reflexionó Burdman en declaraciones a este portal. Por otro lado, deja en claro el “predominio de los liderazgos macristas” en la alianza.De todos modos, sostuvo que, al “blanquear” la proyección “se pone la política en primer plano y no tanto la gestión”, en un año no electoral. En ese sentido, consideró que el partido llena “un espacio con una aspiración en un momento en el que la oposición está muy lejos”.