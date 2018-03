Hoy 09:11hs

Gobierno provincial y docentes volverán a verse las caras la próxima semana

La paritaria con los maestros tendrá una nueva ronda de negociaciones, probablemente el miércoles próximo. El Ejecutivo de María Eugenia Vidal no muestra signos de flexibilizar su propuesta. En tanto, los gremios realizan asambleas para dar continuidad a su plan de lucha.

🗓️ 15 y 16 de marzo: #EscuelasEnAsambleas

🗓️16 de marzo | 17.30hs Reunión de Delegadxs#LxsDocentesDecidimos pic.twitter.com/Mis2JQs7qZ — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) March 14, 2018

El gobierno bonaerense convocará, probablemente para el miércoles próximo, a los sindicatos docentes para una nueva ronda de negociaciones en el marco de las paritarias.Luego de un encuentro con los responsables de las áreas técnicas, que no llegó a ningún puerto, la Provincia vuelve a sentarse con los gremios docentes sin la perspectiva de un cambio en su oferta, como reclaman los maestros.Voceros de Educación aseguran que no hay mucho margen para cambiar la propuesta, centrada en un 15% de recomposición salarial, en tres tramos y sin cláusula gatillo, más la promesa de negociar un reajuste por inflación hacia el mes de octubre.En tal sentido, el ministro de Trabajo,, aseguró que, adelantando queCon este incremento, el sueldo mínimo de bolsillo -una maestra de grado con un cargo y sin antigüedad- pasaría de los 12.500 pesos actuales a 14.375.La oferta se completa con un premio por presentismo de 6 mil pesos anuales por no faltar ni un día, un plus que no perderían quienes falten hasta cuatro veces por razones contempladas en un par de artículos del Estatuto Docente, como la licencia por maternidad. Quienes se ausenten más de 4 días percibirían 4.500 pesos y 3.000 los que no asistan entre 5 y 8 días.Mientras tanto, los gremios docentes ya analizan la manera de continuar con su plan de lucha, para lo cual se han convocado a asambleas en todos los distritos del territorio bonaerense.Elconvocó a sus afiliados a un congreso de delegados que tendrá lugar mañana viernes, mientras que larealizará hoy encuentros en toda la Provincia.Por su parte,consultará a sus bases una vez que la Provincia realice la propuesta en la nueva reunión paritaria de la semana próxima.