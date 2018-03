Hoy 07:56hs

El massismo, a fondo contra el ministro "off shore"

"Caputo debe presentarse en el Congreso para ser interpelado”, afirmó el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, en el marco de la exposición informativa del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Congreso de la Nación.

Sobre el Ministro de Finanzas, Solá manifestó: "No tiene autoridad moral para ser ministro y mucho menos para ser el hombre clave en la toma de deuda, que vaya si lo ha hecho este gobierno en este último año y pico".Luego de que Marcos Peña, durante su informe de gestión en Diputados, anunciara que el ministro de Finanzas concurrirá la próxima semana a comisiones para explicar la toma de deuda pública y sus vínculos con sociedades offshore, el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá expresó: "El señor Caputo tiene que venir acá, no a una Comisión, sentarse y ser interpelado por la Cámara. Esto pedimos y es lo que debería hacer el Congreso para hacerse respetar".Asimismo, durante su intervención en el Congreso, Solá resaltó: "Queremos dejar bien en claro nuestra posición sobre el Ministro Caputo. No es original pero absolutamente segura: no tiene autoridad moral para ser Ministro y mucho menos para ser el hombre clave en la toma de deuda, que vaya si lo ha hecho este gobierno en este último año y pico".Tras la ratificación de Caputo por parte de Peña al frente del Ministerio de Finanzas, "por su integridad, su honestidad y su transparencia en la función", Solá advirtió: "Tener una offshore puede ser que sea legal en el mundo, pero ¿quiénes tienen una offshore en la Argentina? Algunos empresarios muy grandes o futuros empresarios ricos que tienen gran relación con las finanzas. Una offshore es una gran forma de evadir o eludir al fisco. Por eso suelen estar en lugares que son paraísos fiscales. Pero mucho más grave que tenerla es negarla".Por último, el legislador de Frente Renovador enfatizó: "Todavía no entendemos por qué el señor Díaz Gilligan tuvo que salir, y alguien que tiene muchísima más importancia en el gobierno como lo es un Ministro de Finanzas, sobre todo en un gobierno que tiende a endeudarse permanentemente, el Gobierno ni siquiera siente la obligación de dar respuesta", concluyó Solá.