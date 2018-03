Hoy 19:05hs

Luis D´Elia desde la cárcel: “Mi vida está en riesgo”

El dirigente social del partido Miles, Luis D´Elia, habló desde la prisión de Ezeiza. Aseguró que si vida está en riesgo dados sus antecedentes de salud y habló del 2019 “ojalá me encuentre en libertad y jugando políticamente”

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, D´Elia detalló que si bien se encuentra "bien", su situación es "muy delicada" por el cuadro de salud que padece, dado que ya sufrió "dos infartos" y es "insulino dependiente", y criticó duramente al Gobierno por no permitirle ver a su madre: "Mi mamá sufrió un accidente en el geriátrico donde está internada y Macri y Garavano no me dejaron verla".

En este sentido, D´Elia detalló que, a su criterio, la justicia está "subordinada al Gobierno", y agregó que "los Moyano pueden ir presos", en este contexto donde "también se metieron a jugar los gringos".

”El Gobierno es el heredero de los que bombardearon la Plaza en el 55", disparó el dirigente social, para luego sostener: "Ellos fueron los jefes de los genocidas, pasa que como ahora no pueden hacerlo de nuevo hacen esto".

Respecto a la situación que atraviesa el país, D´Elia comparó a Macri con el último dictador uruguayo: "Macri se parece mucho a Bomberry, solo que él fue elegido por el pueblo"; arremetió.

Además, el dirigente también se refirió a su situación judicial y afirmó que "todavía" no sabe "por qué" está preso, al tiempo que reveló que su abogado "casi termina a las trompadas con Bonadio el día de la indagatoria".

Por último, D´Elia le dejó un mensaje al peronismo de cara a 2019, y aseguró sentirse muy "acompañado" por el movimiento, dado que "más de 40 diputados" fueron a verlo: "Tenemos que unir al pueblo para ganarle a Macri en 2019, con Moyano y Yasky como ala sindical", sugirió.

"Ojalá 2019 me encuentre en libertad y jugando políticamente, siempre del lado de los intereses nacionales y populares"; concluyó D´Elia en la entrevista.