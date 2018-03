Hoy 18:35hs

Peña en el Congreso: cruces con el kirchnerismo y defensa de la gestión Macri

El jefe de Gabinete brindó su tradicional informe en el Congreso. Fue el primero del año. Realizó una férrea defensa de la gestión de Cambiemos y también de alguno de sus ministros. Cruces con el kirchnerismo.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó hoy el primero de los informes del año ante el Congreso de la Nación.



Con cruces con el ala kirchnerista y enfrascado en una férrea defensa del gobierno nacional, el ministro nacional aseguró hoy que el gobierno ratifica "absolutamente" a Luis Caputo como ministro de Finanzas porque confía en su "honestidad y credibilidad", y advirtió que "corrupción no son las sociedades offshore sino bolsos de (José) López", el detenido ex secretario de Obras Púbicas del kirchnerismo.



En ese sentido, aseveró que el funcionario en cuestión puede ir al recinto a brindar las respuestas.



En su disertación, según indica Télam, Peña refutó a representantes del FPV que cuestionaron en duros términos al titular de la cartera de Finanzas y pidieron su desplazamiento del cargo, luego de acusarlo de tener vínculos con sociedades offshore que participaron en el proceso de endeudamiento.



En ese sentido, apuntó: "Esta idea estratégica de tratar de plantear que las sociedades offshore es corrupción. La corrupción son los bolsos de (José) López, señores. La corrupción es la que que hemos visto durante su gobierno; y la gente ya saldó esa discusión", le respondió a los legisladores del FPV.



El cruce de opiniones se dio en el marco de la sesión especial informativa que se desarrolló esta tarde, cuando, en el tramo dedicado a las preguntas que le correspondió al Frente para la Victoria, diputados de ese espacio cuestionaron a Caputo y a la política de derechos humanos del gobierno nacional.



"Ratificamos absolutamente a Luis Caputo como ministro de Finanzas porque confiamos en su honestidad y credibilidad. Todo lo que declare el funcionario se realiza en sede judicial, donde corresponde", aseveró Peña en su informe sobre la marcha de gobierno, el primero del año, ante el Congreso Nacional.



En ese punto, comparó la gestión actual con la anterior, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que la diferencia es que hoy hay un gobierno que no tiene "nada que ocultar".



"Estamos muy tranquilos de lo que vinimos a hacer, que es trabajar para los argentinos", subrayó Peña.



También criticó al kirchnerismo por haber "desmantelado" la Oficina Anticorrupción y destacó "la tarea ejemplar que realiza Laura Alonso ".