Hoy 16:30hs

PJ BONAERENSE

Contra el Pacto fiscal, kirchneristas y peronistas fumaron la pipa de la paz en Areco

Los titulares del partido provincial participaron de un cónclave en San Antonio de Areco, distrito desde donde le habían llovido críticas hasta hace un tiempo. Con la unidad de fondo, cargaron contra la medida de Vidal.

Los titulares del PJ bonaerense,desembarcaron este miércoles en San Antonio de Areco, gobernado por el kirchnerista Francisco Durañona, reunión que enterró, en cierta forma, las diferencias expuestas a fines de 2017.Como se recordará, de cara a las definiciones del PJ, Durañona se manifestó en contra de la conducción peronista. Promovió un voto sólo por la lista local entonces y renegó que la lista se “cerrara” en el Conurbano. Ahora, frente a la unidad, recibió a los popes del PJ bonaerense para unir un reclamo frente al Pacto fiscal.Del cónclave, participaron los K(Ensenada),(Avellaneda) y(Moreno). En tanto, estuvieron presentes también los peronistas Gustavo Cocconi (Tapalqué),(Alberti),(González Chávez) y(Laprida),(Veinticinco de Mayo) y(Castelli).Las críticas al Pacto fiscal que promueve Vidal, y la cercanía al Congreso del peronismo, que tendrá lugar el sábado en Hurlingham, marcaron la jornada y el acercamiento de las distintas posiciones, que más allá, de todo, claman la unidad.En la reunión se acordó que en los primeros días de abril se presentaránllegar a una solución respecto del denominado Pacto Fiscal.Las iniciativas girarán en torno a la necesidad de; modificar la actual Ley de Responsabilidad Fiscal en aquellos aspectos que puedan vulnerar la autonomía municipal y, por último, rediscutir el porcentaje de coparticipación destinado a las comunas.Los intendentes presentes, en tanto, dieron su aval al proyecto presentado por legisladores de Unidad Ciudadana para crear una comisión bicameral que controle el uso del dinero que recibió la provincia como consecuencia de la firma del Consenso Fiscal con la Nación.El vice del PJ, Gray, aseguró hoy que el Gobierno provincial “se entromete en los recursos y la autonomía que tienen los municipios” con las disposiciones que les exige mediante el Pacto.La norma establece límites a los aumentos de tasas y un tope al porcentaje de contratación de personal en función de la cantidad de habitantes. Quienes adhieren cuentan la posibilidad de obtener nuevos endeudamientos y otorgamientos de avales y garantías y otros tipos ayudas financieras, como la contratación de leasing o arrendamiento financiera, que no perciben los rebeldes.“Nos sacan la autonomía y nos cargan la responsabilidad total de cuestiones que le corresponden a la Provincia, como la educación o la seguridad, temas muy importantes con los que colaboramos permanentemente”, advirtió Gray.Por otro lado, Gray sostuvo que unidad no es amontonamiento”, en medio de la reunificación del peronismo. “Tenemos que seguir trabajando en la recomposición del campo popular, alimentar la esperanza y darle un horizonte a los bonaerenses”, añadió.Durañona, en diálogo con La Tecla, había cuestionado en enero la ausencia de “una vocación verdadera de reunir a todos los representantes del peronismo bonaerense para representar los intereses de todos, principalmente el interior, que es donde venimos perdiendo sistemáticamente”.Sobre la medida de Vidal no ahorró en críticas. “Es una imposición unilateral de la Provincia, no hemos tenido ninguna participación, es un apriete y una extorsión”, dijo el mandatario comunal, quien busca, desde esa fecha, juntar fuerza para oponerse a la medida.