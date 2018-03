Hoy 15:14hs

BALANCE

La Mesa Agropecuaria se quejó de la suba de impuestos y le solicitó rápida reunión a Vidal

En el marco de ExpoAgro, las cuatro principales entidades rurales trazaron un duro panorama del sector frente a la sequía. Insistieron en sus críticas a la suba de impuestos. Y apuntaron contra la Ley de Emergencia bonaerense.

En el marco de la feria Expoagro, que se desarrolla en San Nicolás, la Mesa Agropecuaria bonaerense presentó un balance de las políticas provinciales tomadas por la gobernadora María Eugenia Vidal y le solicitó una reunión en medio de la grave sequía que se extiende por los campos.La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina expusieron este miércoles un documento balance, como publicódías atrás.Mediante el documento, la Mesa advierte “a la opinión pública en general y al Gobierno de la provincia en particular la grave situación que atraviesa el agro bonaerense, dadas las condiciones climáticas, agravadas por el peso fiscal”.En ese marco, la Mesa insistió con la convocatoria urgente de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de Buenos Aires (CEDABA) para recurrir luego al gobierno nacional. Las entidades pretenden llevar las normas provinciales a la Presidencia de Macri para lograr medidas de excepción, en medio de los “estragos de la sequía”. “Los exiguos beneficios de la Ley de Emergencia no alcanzan a cubrir las cuantiosas pérdidas”, se detalla.Las entidades estimaron que, de mantenerse las condiciones actuales, la cosecha gruesa provincial “bajaría de una estimación de 40 a 30 millones de toneladas, perdiéndose nada menos que 10 millones”. Las consecuencias se extienden por otras actividades del sector.Sin embargo, la Mesa también tocó la cuestión impositiva, uno de los temas que más enfrentó al campo con el gobierno provincial a fines del año pasado, cuando se decidió un aumento del 50% en el Impuesto Inmobiliario Rural para 218. La medida, señalan, “hace insoportable la carga fiscal en momentos normales e imposible de pagar en estas condiciones climáticas”.La Mesa recordó que ARBA efectuó el año pasado un revalúo de oficio a miles de partidas, que incrementó “en números inverosímiles” el tributo de esas partidas. Por otro lado, cuestionaron que la agencia recaudadora disminuyó el criterio de bonificación al “Buen Contribuyente”, y continuara la aplicación del denominado “Inmobiliario Complementario”, que, opinaron, “desnaturalizan” la esencia del tributo.“Insistimos que la baja de Ingresos Brutos no es equivalente al aumento del Inmobiliario, que es un costo fijo y directo en los gastos de estructura”, apuntaron.Las entidades expusieron que hay otros temas para debatir con el Gobierno. Destacaron la revitalización del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, el plan de mejorar 12.000 km. de caminos rurales, y la obra pública en general, así como el apoyo del Banco de la Provincia de Buenos Aires a las actividades productivas.“Reiteramos la disposición al diálogo de las entidades de la producción, por lo que solicitamos mantener, a la brevedad posible, una reunión de la Mesa Agropecuaria Provincial, que no se reúne hace ya meses, con la Gobernadora y los ministros de Agroindustria y de Economía, para buscar una rápida solución a estos temas”, concluyeron.