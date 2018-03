Hoy 07:24hs

Sin grieta y sonriente, Scioli se hizo cargo de la presidencia... de la Comisión de Deportes

Pasaron 823 días del que hubiera sido uno de los días más felices en la vida de Daniel Scioli. Hubiera sido, pero no lo fue. Aquel 10 de diciembre de 2015, luego de imponerse en la segunda vuelta, quien asumía la presidencia de la Nación era Mauricio Macri. El hombre de Villa la Ñata se quedaba con las ganas.

Después, en diciembre de 2017, el ex gobernador bonaerense iba a ocupar su banca de Diputado nacional, lugar en el que por el momento ha pasado bastante desapercibido; sin mostrar demasiado respecto a su actuación. Sin embargo, ayer sí mostró. Y se lo vio contento.Al asumir la presidencia de la Comisión de Deportes de la Cámara baja, Scioli convocó a “abordar las problemáticas del deporte de una manera moderna” y en ese sentido, instó a “trabajar en su vinculación con la salud, la educación, el turismo, el desarrollo económico, las discapacidades, y de acuerdo a una perspectiva de género”.Para lograr esos objetivos, el ex motonauta hizo caso omiso a la grieta y posó junto al vicepresidente 1ro. de la Comisión, el ex arbitro macrista Héctor Baldassi. Abraxos, risas y una alegría que hace rato no se le veía a DOS. Claro, seguramente fue menor a la que le hubiese provocado quedarse con el sillón de Rivadavia.El antecesor de María Eugenia Vidal propuso una agenda que incluya el debate “para actualizar la Ley de Deportes; una legislación para el retiro de los deportistas y una normativa para la regionalización de la infraestructura”, además de “seguir apoyando a los clubes de barrio, para fortalecer su rol social”, y en ese marco, sostuvo que “tendremos que evaluar junto al Poder Ejecutivo facilitar el acceso a la tarifa social diferencial, ya que han manifestado que hoy afrontan algunas trabas”.El diputado repasó además los logros que en materia deportiva se han impulsado desde el Congreso, como la propia Ley de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo; la Ley de Fideicomiso para evitar la quiebra y liquidación de los clubes; la Ley de Dopaje para ajustarse a los estándares internacionales y la norma que permitió la creación del ENARD.