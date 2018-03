Hoy 20:02hs

TRAS EL POLÉMICO "CIERRE"

Garantizan que escuela del Delta seguirá abierta y desde UC festejan

La dependencia Caracoles, en el Delta de San Fernando, seguirá abierta, pese a las evaluaciones de la Provincia que días atrás indicaban lo contrario. El kirchnerismo lo celebra.

Luego de la confirmación por parte de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, el espacio Unidad Ciudadana salió a festejar que la Primaria y el Jardín de Caracoles, en el Delta, seguirán abiertas.Como publicó, se trata de dos establecimientos que hasta la semana pasada la Provincia evaluaba cerrar, en el marco del cierre de dependencias educativas en la región. Si bien dio marcha atrás en varios casos, la dependencia de Caracoles no era tenida, aún así, en cuenta.La Provincia se escudó que no se puede garantizar un buen servicio. Entre los puntos de crítica, se encuentra el difícil acceso mediante navegación y por ello los estudiantes serán reubicados en otros establecimientos.Ahora, sin embargo, la noticia fue otra. “Lxs chicxs podrán asistir a la escuela que eligen! Lo logramos juntxs! Cuanta alegría! Me quedo con esta carita alegre tocando la campana”, escribió el diputado Miguel Funes, de UC, en Twitter.A fines de febrero se desató un escándalo educativo en el Delta, cuando desde la Jefatura Distrital de Educación informaron a los padres de los alumnos de una decena de escuelas que las instalaciones cerrarían sus puertas y los jóvenes serían reubicados.“En Unidad la comunidad educativa, los gremios de la educación, las organizaciones políticas-Sociales-sindicales; juntxs lo logramos! Estxs pibxs no saben de “optimización de recursos, de ajuste, de planillas de excel. Tienen nombre, rostro, historia de vida, anhelos!”, señalaron desde Unidad Ciudadana.