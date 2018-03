Hoy 18:55hs

EVOLUCIÓN

Lousteau echó a Cortina de su espacio y dijo que "Larreta todo lo que puede comprar, lo compra"

El ex embajador se refirió a la salida de Roy Cortina de su espacio, en un artículo que publicó Revista Qué. "Se fue porque quiso tener un cargo indirecto que le dio Rodríguez Larreta", aseguró en declaraciones por televisión. Días atrás Natalia Fidel que pertenecía a Suma +, abandonó el espacio y se sumó a la bancada oficialista.

Una nueva baja golpea al espacio de Martín Lousteau en la Legislatura porteña, pero esta vez, dicha por el mismo líder de Evolución en un programa de televición.Las disimilitudes en Evolución salieron a la luz el día que Roy Cortina presidente del Bloque Socialista en la Legislatura que pertenecía al interbloque Evolución, asumió la presidencia III de la casa, sin contar con los votos de sus compañeros de interbloque que mostraron sus diferencias con la abstención. Es que el cargo le correspondía a un integrante de Suma + (por la cantidad de legisladores que tiene el espacio) y no a Cortina.Esta vez, el líder de Evolución y actual diputado nacional, Martín Lousteau fue quien dio a conocer la noticia a través de una entrevista televisiva. “Roy Cortina no está en nuestro espacio, él se fue, no es nuestro vocero, se fue porque quiso tener un cargo indirecto que le dio Rodríguez Larreta”, Lousteau en el programa Animales Sueltos.“Larreta todo lo que puede comprar lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios lo vende”, aseguró en referencia al legislador socialista que era parte del espacio Evolución en la Legislatura y que ha tenido apariciones junto al jefe de gobierno porteño.El disparador de sus dichos fue una supuesta candidatura presidencial suya en 2019, fogoneada por Cortina. “Eso de ser Presidente es lo que anda diciendo una persona que estaba antes en nuestro espacio”, dijo con desdén. Las frases de Lousteau confirmaron lo que hace tiempo se venía hablando por lo bajo tras la salida de Natalia Fidel del espacio del ex embajador: Roy Cortina sería el próximo en dar un salto a Vamos Juntos. Ayer, con sus dichos, Lousteau confirmó la eyección del diputado porteño.En relación a armar una interna dentro de Cambiemos en Capital Federal, el economista respondió: “Nosotros tenemos una visión absolutamente diferente que el PRO de la Ciudad. Me canso de contarlo. Nosotros hemos pedido internas en varias oportunidades, con una condición: ¿se pueden decir las cosas como son? A mi me parece que el PRO no tiene esa amplitud. No quiere que las cosas se discutan de cara a la gente, por eso le costó tanto a Gabriela Michetti”.Además, agregó: “A mí me da lo mismo competir por adentro o por afuera, eso es algo que arreglan los partidos políticos, que son los que hacen las alianzas”. Pero recalcó que no hubo ningún tipo de acercamiento para desembarcar con la alianza a nivel nacional en terreno local.Y para que no queden dudas de si existió una negociación, afirmó: “Yo no vi al radicalismo de la Ciudad hablar con el PRO absolutamente nada de esto, porque nosotros tenemos visiones muy distintas. Por último, el ex embajador fue un paso más allá y dijo que el PRO tiene más vínculo con otros partidos opositores que con la UCR. "Las alianzas del PRO son el massismo y el Frente para la Victoria, Los acuerdos los hacen siempre con el massismo y el Frente para la Victoria”, remarcó.El vicepresidente 3° de la Legislatura reconoció sentirse “dolido” por las acusación del exembajador en EEUU quien acusó a Cortina de haber sido “comprado por Larreta”.Luego de las palabras del líder de Evolución, Martín Lousteau, en el programa “Animales Sueltos”, donde afirmó que el diputado porteño Roy Cortina ya no formaba parte de espacio y advirtiera una estrecha relación con el oficialismo porteño, el legislador socialista respondió los dichos del economista. Además, agradeció el apoyo del radicalismo luego de haber sido desplazado de dicho espacio.En ese sentido manifestó que está “muy dolido porque yo soy uno de los fundadores de Evolución y no entiendo el nivel de agresión que tuvo ayer en el programa de Alejandro Fantino” y aseguró que le “gustaría que él se pueda retractar de lo que dijo porque no son momentos para que mucha gente que nos votó vea -nuevamente- peleas entre políticos que han estado juntos, que han dado elecciones dramáticas que entusiasmaron a los porteños como ha sido la del 2015”, destacó Cortina al sitio parlamentario.com.“Yo he estado atravesando momentos difíciles por cuestiones personales y momentos dramáticos en la última elección de él, dado que me pidió que me hiciera cargo del segundo tramo de las elecciones, lo hice de todo corazón”, remarcó y subrayó que “hace tres años que vengo trabajando por la instalación pública de Lousteau porque creo que es un dirigente valioso, pero me entero de esto por televisión y me dolió mucho”.Cortina agradeció “a las decenas de radicales que me escribieron, que me hicieron llegar sus mensajes y que me dijeron que ‘no le dé bolilla’, ‘se ha equivocado’, que fue ‘un exabrupto de Lousteau’; soy amigo de toda la conducción radical porteña y la verdad que me extraña mucho esta situación, la cual espero que se frene acá y se pueda resolver”.Sobre la acusación en su contra por haber sido “comprado” por Larreta, sostuvo que “lo único que puedo decir del verbo comprar, realmente, ha sido un verbo desafortunado, espero que hoy reflexione y me llame para pedir disculpas o por lo menos que lo piense”. A su vez precisó que “algún día me va a tener que explicar bien porque me ‘compró’ Larreta, no usemos el término ‘comprado’ porque es feísima y todo el mundo sabe lo que significa en política, yo prefiero hablar de ‘acuerdos’” y advirtió que “yo no tengo ningún acuerdo con Cambiemos y el Pro, el único político de Evolución que hizo acuerdos con ellos fue Lousteau cuando aceptó la embajada, cuando se reunió con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y cuando se reunió con Rodríguez Larreta en Uspallata”.“Si hay una persona que yo podría decir que fue comprado, no ese verbo porque es terrible, si hay alguien que hizo un acuerdo con Macri y Larreta fue Lousteau, yo nunca formé parte de Cambiemos. Yo le perdono todo eso porque él no representa un partido, yo no podría acordar cosas así, ni podría ser comprado por Larreta porque yo pertenezco a un partido, me hubieran echado del partido”, lanzó. “Jamás he sido funcionario del kirchnerismo, de Solá, del macrismo ni estoy cerca de Cambiemos, así que no entiendo bien que es lo que quiso decir ayer”, sentenció el dirigente socialista porteño.