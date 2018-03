Hoy 16:20hs

LEGISLATURA

Cambiemos le hizo pagar una cuenta a Monzó en el Senado bonaerense

Se definieron las comisiones en la Cámara alta, y el único legislador oficialista de los que no entraron en diciembre sin cargo ni presidencia de comisión es el hermano del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Todo un mensaje para la interna de Cambiemos. Quién se quedó con cada silla.

Se sabe, las relaciones del titular de la Cámara de Diputados de la Nación con las autoridades provinciales nunca fueron las mejores. Y nadie da una puntada sin hilo en una interna que por más que intente ocultarse aflora cada vez más asiduamente.



Ahora, en el reparto de las comisiones del Senado de la Provincia de Buenos Aires sucedió un hecho curioso, que pasa inadvertido para la mayoría pero es un claro síntoma de que a Monzó le cobraron una factura. Es que su hermano, Gabriel, senador por la Sección Capital, es el único legislador del oficialismo de los entrados en 2015 que no tiene ningún cargo en la Cámara ni presidirá ninguna comisión.



Si bien el monzonismo alcanzó la presidencia de alguna comisión como la de Seguridad (Marcelo Pacífico) y la de Prevención de las Adicciones con la novel Ana Laura Geloso, no menos cierto que la cabeza del grupo se quedó afuera de todo.



Gabriel Monzó apostó en principio a suceder, en la Comisión de Presupuesto, a Malena Baro, quien venció su mandato en diciembre. Pero esa silla fue para Andrés De Leo en el acuerdo alcanzado con el sector de Elisa Carrió. Entonces, Monzó fue por la comisión de Legislación Geneal, a la que llegó Juan Pablo Allan. Tampoco pudo obtener una presidencia menor.



No obstante, Monzó no es el único legislador del oficialismo sin presidencia. También se quedaron con las ganas Walter Lanaro, Roberto Costa, Lorena Petrovich y Horacio López, entre otros.



En el resto del reparto, Cambiemos se quedó con la mayoría, cediendo dos al espacio peronista de los intendentes y seis a Unidad Ciudadana, cupos nombres no estaban definidos por ese espacio. Dos comisiones (Industria y Comercio Interior) todavía quedan por definir qué espacio ocupará la presidencia, una será para Cambiemos, y la otra para Unidad Ciudadana.



En tanto, el Frente Renovador, que cuenta con tan solo dos bancas, no tendrá ninguna presidencia, pero sí dos vices.

LAS COMISIONES