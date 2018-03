Hoy 12:55hs

TRAGEDIA

Picada mortal en Pehuajó: Mosca apeló a la grandeza y rechazó interpelar a Zurro

El pasado fin de semana, un joven de 14 años murió tras ser atropellado en la Fiesta de la Moto. La oposición, incluido Cambiemos, pidió interpelar al intendente, pero el presidente de la Cámara de Diputados pidió no politizar la tragedia. “Si fuese al revés, el intendente caería en esa postura”, dijo.

“Debemos replantearnos cómo trabajar juntos para corregir los problemas y dejar las diferencias de lado. En este contexto, hay que correr la falta de coordinación para que nunca más vuelva a ocurrir. Ojalá todos demos lo que la gente espera de nosotros”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca.El legislador se refirió al trágico hecho que sucedió el pasado fin de semana, cuando un joven de 14 años murió atropellado en el marco de la Fiesta de la Moto, un encuentro que tiene lugar en Pehuajó donde se corren picadas.Por ello, desde la oposición, incluido el bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante local, pidieron la interpelación del jefe comunal, Pablo Zurro (FPV).“En términos personales, creo que no hay que politizar en el dolor y la tragedia, no creo que sea el mejor recurso intentar interpelar al intendente. La manera de conseguir mejores respuestas es en un trabajo articulado entre todas las fuerzas de seguridad”, destacó el titular de la Cámara en declaraciones a Radio Mágica.En esta línea, Mosca apuntó que “la tragedia pone en evidencia que cuando no coordinás en ningún ámbito de gobierno quedás más expuesto. Cuando uno puede trabajar en equipo encuentra mejores ámbitos de solución”.“Si fuese al revés, el intendente caería en esa postura, y debemos demostrarle capacidad de dialogar, dar vuelta la hoja y pensar los próximos dos años de gestión. Nosotros no cambiamos la postura a pesar del triste hecho, tenemos la grandeza de ponernos a disposición”, aseguró.