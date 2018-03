Hoy 14:35hs

Fin de la tolerancia: según una encuesta, le empiezan a bajar el pulgar al Gobierno

El estudio de Raúl Aragón & Asoc. indica que si las elecciones fuesen hoy, sólo el 31,7% votaría por él. Además, el 57,9% de los argentinos mayores de 16 años considera que este Gobierno beneficia a los ricos. "La imagen del Presidente, si bien en caída, aún conserva valores altos", añade.

sólo el 31,7% dice que votaría al presidente Mauricio Macri, mientas que el 53,1% dice no estar dispuesto a votarlo.

Un estudio realizado por la consultoraasegura que si las elecciones presidenciales fuesen hoy,Además, un tercio de aquellos que dicen que no estarán dispuestos a votar a Macri, o sea, 17,8% de todos los electores, sostiene que no lo votaría porqueEl trabajo añade que el 57,9% de los argentinos mayores de 16 años considera que este Gobierno beneficia a los ricos y a las empresas, mientras que sólo el 6,3% considera que beneficia a los pobres y a los trabajadores.Respecto de las tres grandes promesas de campaña del presidente -Pobreza Cero, unir a los argentinos y eliminar el narcotráfico- sólo esta última recibe una calificación positiva: el 57,3% considera que la lucha contra este flagelo está siendo exitosa.La encuesta, realizada a nivel país sobre una muestra de 2873 casos efectivos, indica que en cuanto al objetivo de alcanzar Pobreza Cero, sólo el 22,5% considera que se está avanzando en esa dirección, en tanto el 70,8% sostiene que no., agrega.Otros temas que fueron propuestos a los encuestados fueron:- Legalización del aborto: el 49,9% está a favor, mientras que el 38,4% está en contra.- Pena de muerte para delitos graves seguidos de muerte: el 49,2% se manifiesta a favor, mientras que el 44,8% se opone a ella.- El futuro del peronismo: el 51,9% considera que su reunificación es necesaria para la democracia, mientras que el 35,8% considera que no lo es.En cuanto a las conclusiones, Raúl Aragón & Asoc. indica que, finaliza.