Hoy 12:01hs

REPARTO

Una más y no jodemos más: la rosca legislativa por las comisiones sigue al rojo vivo

Según pudo saber LaTecla.Info, este martes se llevará a cabo la última reunión entre el oficialismo y la oposición para cerrar el reparto. Lo que ya está definido, lo que falta definir y las especulaciones de siempre.

A casi dos semanas de que la gobernadora María Eugenia Vidal brindara el discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa, aún no quedó definido el reparto de por las comisiones.Según pudo saber, este martes los presidentes de los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición se reunirán por última vez para cerrar las negociaciones por lo que, se espera, para esta noche ya estaría definido el nuevo esquema.Tal como publicó este medio, la rosca está a la orden del día. Todos quieren una porción, especialmente en Cambiemos. Por caso, en la Cámara alta ya estaría todo cerrado, sólo resta ultimar detalles en Diputados.Con Unidad Ciudadana descartada como socia potencial, el oficialismo ya estrecha lazos con el Peronismo Kirchnerista, “la otra bancada K”, integrada por los camporistas José Ottavis y Rocío Giaccone. Esta última es la candidata predilecta para continuar al mando de la comisión de Legislación General por segunda vez consecutiva.Tampoco habrá modificaciones en Asuntos Constitucionales y Justicia, y Presupuesto e Impuestos, que continuará con la conducción de Santiago Nardelli y de Marcelo Daletto, respectivamente.Fuera de las tres comisiones centrales, el oficialismo intentará copar todas las "ministeriales". A pedido de Cristian Ritondo, en Seguridad y Asuntos Penitenciarios; en Asuntos Agrarios, en tanto, todo indicaría que Oscar Sánchez se convertirá en su nuevo presidente.El esquema del oficialismo no se modificará demasiado. Quienes continúan sus mandatos hasta 2019 y ya presidían una comisión, lo más probable es que sean ratificados por dos años más. Tales son los casos de María Alejandra Lorden, en Salud Pública; Diego Rovella, en Educación; y Sergio Domínguez Yelpo en Transporte.Desde Cambiemos, también analizan dar vía libre a la continuidad de opositores al frente de algunas comisiones. Si bien no fue confirmado, es muy probable que el massista Pablo Garate sea ratificado al frente de Reforma Política y del Estado. En el Frente Renovador se mostraron cautos a la hora de negociar los cargos. Según trascendió, presentó un borrador con sus demandas: entre seis y siete presidencias, y cinco vices.En tanto, Unidad Ciudadana prefirió esperar a ver qué es lo que le ofrecen. Por lo pronto, perdería la comisión de Derechos Humanos, un espacio que retuvo La Cámpora desde que ingresó en la Legislatura.