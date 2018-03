Hoy 09:22hs

ESCANDALO

El dasnevismo busca desligarse de los casos de corrupción

La seguidilla de detenciones en la provincia del Chubut encendió la mecha dentro de Chubut Somos Todos, que rápidamente salió a desligarse del accionar de los exfuncionarios investigados.

"Me duele mucho sobretodo por la memoria de Mario Das Neves. Pero se debe dejar actuar a la Justicia" @roddyingram — El Comodorense (@ElComodorense) March 12, 2018

Desde el núcleo duro del dasnevismo evitaron dar precisiones acerca de la situación judicial de los ex funcionarios y sus allegados detenidos en la investigación de la causa por sobreprecios.En este sentido, fuentes consultadas porprefieren mantener la reserva en sus opiniones hasta tanto no avancen las causas en la Justicia. A pesar de ello, el descontento es generalizado, al entender que los exfuncionarios aprovecharon el malestar en la salud de Mario das Neves para efectuar sus negocios y cometer irregularidades al momento de la emergencia en Comodoro Rivadavia.La primera en explotar por las redes sociales fue la hija del exgobernador, María Victoria das Neves, quien desconoce y acusa a los exfuncionarios implicados en la investigación. “Realmente no se imaginan el asco que me produce ver todo esto. Abusaron y traicionaron la confianza de una persona que falleció con la frente en alto, dejando todo por Chubut y con el reconocimiento de toda una provincia. Es culpa de un par de hdp que deben pagar por lo que hicieron” escribió iracunda Mariví en la red social del pajarito, para luego borrar la entrada.En el mismo orden los reclamos no se hicieron esperar y la rectora de la Universidad del Chubut reprochó: “Quienes llegan a un cargo de poder... luego utilizan la confianza de quien allí los llevó para lograr enriquecerse de manera ilegal con fondos del Estado sin importarles a quienes están perjudicando con sus actos ya que la proximidad al poder los hace sentirse impunes... esos... esos merecen llamarse traidores.”Más escueto, pero en la misma sintonía se expresó el legislador Roddy Ingram: