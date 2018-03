Hoy 08:05hs

CONGRESO

Scioli asume la presidencia de la comisión de Deportes

El exgobernador fue propuesto por el Frente para la Victoria para comandar la comisión en la Cámara de Diputados de la Nación, cargo que ocupó hace 20 años durante la presidencia de Carlos Menem. La privatización del fútbol, en agenda.

Luego de perder el balotaje contra Mauricio Macri, el exgobernador de la Provincia, Daniel Scioli, volverá a tener un rol protagónico, al menos en la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación de la que será su presidente desde este martes.Scioli fue propuesto por el Frente para la Victoria para ocupar ese espacio, el mismo que ocupó durante su paso por el Congreso bajo la gestión de Carlos Menem.Uno de los principales temas en agenda es, según trascendió, la privatización del fútbol argentino. Es decir, que grandes compañías tengan la posibilidad de comprar clubes y administrarlos.La de Scioli no es la única comisión que se constituirá este martes. Agricultura y Ganadería, por caso, quedará en manos del ruralista radical Atilio Benedetti, de Entre Ríos, quien reemplazará a Gilberto Alegre, con mandato cumplido.Cultura, en tanto, será presidida por Daniel Filmus (Frente para la Victoria-PJ) en lugar de Juan Cabandié, del mismo bloque.En la Comisión de Educación no habrá cambios y seguirá el radical José Riccardo, ex rector de la Universidad Nacional de San Luis. A su vez, la exministra Nilda Garré continuará al frente de Defensa Nacional.Otra de las comisiones que quedará conformada este martes es la de Industria, donde se renovará el mandato de José Ignacio De Mendiguren como presidente. En Legislación del Trabajo también seguirá en la conducción Alberto Roberti, del bloque Justicialista.La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales continuaría bajo la presidencia de Martín Doñate, del Frente para la Victoria-PJ. Y en Justicia también se le renovará el voto de confianza al radical cordobés Diego Mestre.