Vidal estuvo en Expoagro y le hizo otro guiño al campo: después de los caminos, la emergencia

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció a los productores rurales que, de persistir el fenómeno de la sequía, avanzará con "declaraciones de emergencia" para habilitar facilidades impositivas y créditos blandos de los bancos Nación y Provincia.

Al participar de una cena para expositores de la 12º edición de Expoagro que hoy inaugurará el presidente Mauricio Macri en San Nicolás, Vidal sostuvo que "la Provincia es agroindustria. Cada pequeño paso que damos impacta en cientos de localidades, en miles de puestos de trabajo. Si la agroindustria crece, la Provincia crece".

La mandataria bonaerense, según informó la Agencia DIB, aseguró que los productores agropecuarios afectados por la sequía "no van a atravesar solos este camino". De este modo, buscó dar un fuerte mensaje de apoyo a un sector que, desde sus instituciones más combativas como Carbap, se ha mostrado muy crítico por sus decisiones en materia impositiva, y ha reclamado "celeridad" en las declaraciones de emergencia por inundación y sequía.





Acompañada por los ministros de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere; y el bonaerense, Leonardo Sarquís; y el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet; la gobernadora dijo que "la inversión debe estar primero a donde primero debe llegar. Somos plenamente conscientes de que no sólo hay que estar en momentos de crecimiento, sobre todo hay que estar en momentos difíciles, y hoy es un momento difícil por la sequía para este sector, como lo fueron los últimos dos años en varios lugares de la Provincia por las inundaciones".

"Nuestro mensaje es que no van a atravesar solos este camino, como no los dejamos solos en los dos años que pasaron ante cada lluvia. No sólo porque cambiamos el sistema de atención de la emergencia, no solo porque hicimos muchas declaraciones de emergencia agropecuaria para ayudar con el pago de impuestos y ofrecer créditos blandos, sino porque comenzaron las obras de hidráulica en la Provincia, las obras postergadas durante años", manifestó.



Vale recordar que antes de ayer, tras el anuncuio de la mandataria ante la Asamblea Legislativa, a partir de un diagnóstico realizado a pedido del Ministro Leonardo Sarquís, funcionarios locales, de Vialidad bonaerense y productores se reunieron para determinar cuáles son los caminos rurales que requieren una solución urgente, ya que son puntos críticos donde transitar se vuelve imposible y la producción de leche no puede salir de los tambos en días de lluvia.”Esta idea de trabajo se discutió en el marco de la Mesa Provincial de Lechería y apunta a priorizar proyectos que solucionen las urgencias. Los productores locales hacen un muy buen trabajo detectando los principales problemas, y a partir de ello buscamos de qué manera se le puede dar respuesta”, manifestó el Director de Lechería, Juan José Linari acompañado del Director de Leche, Productos Lácteos y Derivados, Marcelo Lioi.La semana anterior, el ya mencionado Sarquis le decía a La Tecla que “hace meses venimos trabajando con Infraestructura en un plan superador relacionado a los caminos rurales, con ideas que tienen que ver con lograr un esquema de mantenimiento a 20 años. El objetivo no es estar año a año pensando una recete diferente, que varíe de manera constante con las inundaciones o las sequías”.“Lo que definimos ahora es que el gobierno provincial, hasta el final de 2019 inclusive, se ponga al hombro el arreglo y mantenimiento de los 12 mil kilómetros de caminos troncales y que cada uno de los municipios continué con la responsabilidad de hacer lo propio con el resto de los caminos”, completaba.