Hoy 12:58hs

HACIA LAS ELECCIONES

Los K plantan bandera: "Que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día que gobierne Macri"

El presidente del bloque de Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, marcó los lineamientos para conformar un gran frente opositor para ganarle las elecciones a Cambiemos el próximo año. Unidad, hasta con la Izquierda.

Su navegador no soporta el formato de audio.

El presidente del bloque FPV de la Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi, plantó la bandera para volver a ser gobierno en 2019 y que el 10 de diciembre del próximo año, sea el último día de la gestión de Mauricio Macri.“La oposición debe trazar los ejes de la unidad. La dispersión opositora al único que sirve es al presidente Macri. Después vienen los problemas de las candidaturas, primero hay que definir el continente que es la correcta utilización que son las primarias”, aseguró en diálogo con La Tecla en Vivo (Cadena Rio 88.7).En este sentido, señaló que “el continente es la unidad, que no significa lista única. Necesitamos una gran PASO en la que hayan distintas miradas. En segundo lugar, a ese continente hay que darle contenido, un programa con 20 puntos en los que estemos de acuerdo y por último, vendrán los hombres y mujeres que mejor nos representen. Todos esperamos que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día que gobierne Macri”.Sobre quiénes no podrían formar parte de este gran frente, Rossi planteó que “el único límite es Macri. Desde Massa hasta con el Frente de Izquierda se pueden buscar políticas de consenso con todos. Ese es el camino”.El planteo del Diputado por Santa Fe no suena tan descabellado, más aún teniendo en cuenta que desde un sector del Frente de Izquierda se mostraron cercanos al kirchnerismo, sobre en todo cuando se trató de repudiar políticas públicas del gobierno de Mauricio Macri, como la reforma previsional.Por su parte, en el Frente Renovador las aguas están divididas. Luego de la derrota del año pasado, que dejó sin cargo a su líder, atraviesa una suerte de implosión y son varios los dirigentes que tienen la intención de sumarse a un gran frente opositor peronista.Uno de ellos es el diputado provincial Jorge D’Onofrio, fiel soldado de Sergio Massa, quien en los últimos días no sólo se mostró a favor de la unidad, sino que también se muestra cada vez más cerca del kirchnerismo.Por caso, el miércoles pasado se lo vio en el foro de debate organizado por Unidad Ciudadana, para rechazar los cierres de escuelas y grados en la Provincia.Cabe recordar que, en diálogo con LaTecla.info, D'Onofrio planteó que "en el Frente Renovador debemos dar el debate en relación hacia dónde vamos. No soy quién para poner límites, no soy quién para decir 'todos juntos, pero sin fulano o mengano’, hay que terminar con esa pavada. Esos límites los pone después la ingeniería electoral en una Primaria o el método que se utilice para decantar quien conduce y quien acompaña".