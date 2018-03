Hoy 08:47hs

Con reclamos al Gobierno, el Movimiento Evita y Libres del Sur estrechan la relación

Patricia Cubría, diputada bonaerense del ME y Jorge Ceballos, secretario general de LDS reclamarán a la gestión de María Eugenia Vidal la aprobación de la “Emergencia Laboral”.

En el Congreso de la Nación , los diputados del Movimiento Evita y Libres del Sur unificaron fuerzas y conformaron un interbloque nuevo. En ese mismo sentido caminan las fuerzas a nivel bonaerense y este lunes tendrán su debut con el primer reclamo contra el gobierno de María Eugenia Vidal.

En definitiva, Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur y Patricia Cubría, diputada provincial por el Movimiento Evita, realizarán juntos la presentación del proyecto de ley para declarar la “Emergencia Laboral en la Provincia de Buenos Aires”.

Conforme a lo anunciado, los dirigentes apuestan al cese de despidos, por un año, en los ámbitos público y privado en toda la provincia de Buenos Aires.

“La situación del empleo es muy crítica en todos sus aspectos”, manifestó Ceballos. “Además de los despidos se instaló una preocupante precarización laboral pocas veces vista; es un panorama que se está naturalizando en nuestra provincia y en todo el país”, expresó.

En se marco, agregó que “los políticos no podemos naturalizarlo”. “Nuestro deber es no dejar pasar las cosas como si fueran una noticia que luego se olvida, y poner el tema como prioridad en nuestra agenda. Por eso, esperamos que toda la Legislatura provincial acompañe este proyecto que trata no de diferencias partidarias, sino de ser demostrar que somos humanos”, cerró el dirigente de Libres del Sur.