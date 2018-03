Hoy 08:07hs

CAMBIO DE CARA

La "otra juventud PRO" eligió presidente y busca dar pelea en 2019

La Generación renovó autoridades. El intendente de Pinamar, Martín Yeza, quedó al frente de la agrupación, secundado por Juan Manuel Fernández, del riñón de Marcos Peña. Quieren convertirse en el “paladar negro del PRO".

Con el objetivo puesto en las elecciones de 2019, La Generación renovó a sus autoridades. A partir de ahora, comandará la agrupación Martín Yeza, intendente de Pinamar, y estará acompañado por Juan Manuel Fernández, ex secretario privado de Marcos Peña y director de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete.También formará parte de la conducción Sol Battini, quien trabaja en el Instituto de la Vivienda, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires."Nos planteamos como uno de los objetivos que La Generación se convierta en el paladar negro del PRO", contó unos de los dirigentes a ámbito.com.La idea es clara: dar pelea en los comicios del próximo año y coparle espacios a la Juventud Radical que, como publicó LaTecla.Info, en los últimos días planteó mayor protagonismo en la alianza gobernante.Con la impronta de los “sub-40”, La Generación comenzará a trabajar en la territorialidad para sumar lugares en las listas legislativas y, por qué no, jugarse por alguna intendencia. Yeza, en ese sentido, es un gran ejemplo al convertirse en 2015 en el jefe comunal más joven de la Provincia.En la noche del martes, la Juventud Radical que conduce Pablo Juliano organizó un gran encuentro de la Unión Cívica Radical con amplia presencia de dirigentes. Además de los referentes juveniles, dijeron presentes los intendentes bonaerenses del centenario partido, los legisladores provinciales y nacionales, más el vicegobernador Daniel Salvador y la mesa partidaria.En ese sentido, según pudo saber La Tecla.info, la reunión no tuvo el típico andar de los encuentros boinas blancas. Así lo explicaron los mismos presentes, que remarcaron que “no se hizo catarsis como suele pasar con algunas reuniones”.De esa manera, el encuentro tuvo como principal eje comenzar a definir el futuro de la UCR. “Se planificó que es lo que queremos como radicales de acá para adelante”.Así, ambas juventudes ya ponen primera para lo que será un año de preparativos con la meta final puesta en 2019.