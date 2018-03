Hoy 07:18hs

Imagen: los de Cambiemos son los mejores pero caen y los peronistas los peores pero suben

Un reciente estudio de la consultora Synopsis muestra que los dirigentes del oficialismo siguen teniendo los mejores diferenciales entre imagen positiva y negativa, aunque están peor que hace un tiempo. En tanto, a pesar del diferencial negativo, la que mejoró fue CFK

El trabajo de nivel nacional, que incluye unos 1.566 casos relevados a fines de febrero en las principales ciudades del país, presenta con un margen de error de +/- 2,5%.Vale decir que como en casi todas las encuestas la predilecta de quienes participan es la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien siguen de cerca la diputada nacional Elisa Carrió y el presidente Mauricio Macri. El cuarto es Marcos Peña, también de Cambiemos, pero con diferencial negativo.De todos modos, según remarca Lucas Romero (Synopsis) a Clarín "desde noviembre se registró una fuerte caída en la imagen de la mayoría de los dirigentes oficialistas. Al tiempo que se registra una recuperación en la imagen de la ex presidenta".Sí, la ex mandataria mejoró sus números y a diferencia de lo que sucedía tiempo atrás, hay tres dirigentes del peronismo que quedaron debajo: el senador Miguel Ángel Pichetto, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y el diputado Daniel Scioli.Es importante señalar que la medición de las imágenes se hace con dos parámetros. Primero se pregunta por la "muy buena", "buena", "ni buena ni mala", "mala" y "muy mala", además del clásico "no sabe/no contesta". Para elaborar la tabla, se calcula el "diferencial", es decir el resultado de restar los números positivos ("muy buena" y "buena") con los negativos ("mala" y "muy mala").Luego se hace una tabla más detallada, separando a los que contestaron "ni buena ni mala", entre los que se inclinaban al "buena" y los que se inclinaban al "mala". Y se vuelve a sacar el diferencial. En esta segunda tabla es que la número uno de Unidad Ciudadana queda mejor parada que el resto de los PJ.