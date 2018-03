Hoy 07:02hs

PILAR

Para temas complicados, intendente Pro quiere echar mano a la "consulta popular"

La idea es que la mayoría del pueblo se pronuncie a favor o en contra de determinadas situaciones, las cuales en la previa aparecen como complejas de definir. Sí, el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, echará a mano a la consulta popular.

"Me encantaría que este año tengamos tres o cuatro experiencias, ya sea por barrio, localidad o en todo el distrito, para tomar decisiones de manera participativa y más amplia en el debate público", dijo el alcalde de Cambiemos, en diálogo con el medio local El Diario.Así las cosas, el intendente pilarense definió la utilización de consulta como “una enorme oportunidad de dar más cercanía entre el gobierno y los vecinos, a través de estas herramientas de participación ciudadana”, que vale decir, está estipulada en la Constitución de la Provincia pero no para los municipios.Por esto último es que la herramienta deberá aún ser definida mediante ordenanza local, que deberá establecer la oportunidad de las convocatorias, la modalidad de las votaciones y escrutinios y, sobre todo, si el resultado será o no vinculante, es decir obligatorio, o meramente orientativo.Vale decir que Ducoté ya tiene tres temas en los que cree que la consulta popular podría convertirse en una salida a disyuntivas que tironean a su administración. “Hay cuatro o cinco barrios que están en disputa entre Alberti y Del Viso. Uno podría preguntar a los propios barrios a ver qué quieren hacer”, señaló Ducoté.Otro de los temas que tientan al mandamás Comunal con el uso de la consulta es la ubicación de los carritos de comida conocidos como food trucks en el centro de Pilar, sitiación que viene generando fuertes controversias desde el año pasado.“En diciembre se dio una discusión por los food trukcs. Hubo pedidos de Scipa y otros para correrlos de lugar pero en el últimos mes y medio, muchos vecinos se quejaron porque desde que los sacamos, la plaza está más abandonada y sin gente los fines de semana”, analizó.