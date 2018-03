Hoy 07:30hs

Rápidos movimientos para satisfacer a Vidal: camino (rural) a los 12 mil kms.

Luego del anuncio de Vidal ante la Asamblea legislativa, que dicho sea de paso, sorprendió a varios, el Ministerio de Agroindustria de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Lechería, llevó adelante encuentros de trabajo consecutivos en Brandsen, 9 de Julio, Trenque Lauquen y Guaminí con el objetivo de analizar proyectos de mejora de caminos rurales de las cuencas lecheras de esas regiones.

A partir de un diagnóstico realizado a pedido del Ministro Leonardo Sarquís, funcionarios locales, de Vialidad bonaerense y productores se reunieron para determinar cuáles son los caminos rurales que requieren una solución urgente, ya que son puntos críticos donde transitar se vuelve imposible y la producción de leche no puede salir de los tambos en días de lluvia.”Esta idea de trabajo se discutió en el marco de la Mesa Provincial de Lechería y apunta a priorizar proyectos que solucionen las urgencias. Los productores locales hacen un muy buen trabajo detectando los principales problemas, y a partir de ello buscamos de qué manera se le puede dar respuesta”, manifestó el Director de Lechería, Juan José Linari acompañado del Director de Leche, Productos Lácteos y Derivados, Marcelo Lioi.La semana anterior, el ya mencionado Sarquis le decía a La Tecla que “hace meses venimos trabajando con Infraestructura en un plan superador relacionado a los caminos rurales, con ideas que tienen que ver con lograr un esquema de mantenimiento a 20 años. El objetivo no es estar año a año pensando una recete diferente, que varíe de manera constante con las inundaciones o las sequías”.“Lo que definimos ahora es que el gobierno provincial, hasta el final de 2019 inclusive, se ponga al hombro el arreglo y mantenimiento de los 12 mil kilómetros de caminos troncales y que cada uno de los municipios continué con la responsabilidad de hacer lo propio con el resto de los caminos”.Por supuesto, el anuncio cayó bien en las entidades agrarias, aunque prefieren poner reparos y también pegarles a los jefes comunales, como lo han hecho hasta ahora. “El arreglo de los caminos es responsabilidad de los municipios y no lo están haciendo. Por eso entra Provincia, pero es un parche ya que las Comuna siguen recaudando una tasa destinada a los caminos. Es una prueba”, afirma el uno de Carbap, Matías De Velazco.Para echar luz al asunto, Sarquis explicaba que “hoy por hoy son los municipios los que se hacen cargo del mantenimiento de los caminos rurales, a partir de la ley 13.010 (la Provincia descentraliza dinero para que la Comuna mantenga los caminos provinciales que atraviesan la jurisdicción). Desde hace un tiempo estamos trabajando en equipo con ellos, ayudándolos a que el mantenimiento de los caminos troncales a través de una importante inversión en maquinaria nueva, ergo también en lograr tener el personal capacitado para manejarlas”.“¿Cómo va a hacer el asunto? La Provincia se encarga del camino troncal, el municipio que se encargue del resto, que es su responsabilidad. Más adelante, desde finales de 2019, los municipios también tendrán que trabajar en el mantenimiento de los caminos troncales, que si todo marcha como está previsto, estarán arreglados”, completaba el ministro.El proceso está en marcha, dentro de aproximadamente dos años se podrá saber si la movida fue buena o mala. El punto de partida son los municipios que abarcan las distintas cuenas lecheras de la Provincia, pues a la lechería “es un segmento muy castigado y además tiene la necesidad permanente de entrar y sacar mercadería. Después se va a seguir con el resto de las actividades”.“Esto muestra el compromiso que tiene el gobierno provincial con la producción. Se trata de empezar a saldar reclamos que no vienen de ahora, sino que tienen muchísimos años, lo mismo sucede con las obras hídricas y los arreglos de las rutas provinciales y nacionales”, completa el ministro Sarquis, y le tira por elevación a las dos décadas de administración peronista, espacio que, como se sabe, busca amigarse con el campo.