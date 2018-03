Hoy 07:32hs

2019 A LA VISTA

Máximo llamó a "construir lo que viene" y mencionó a Yrigoyen y Alfonsín

En el marco de la inauguración del Ateneo Néstor Kirchner de Lomas de Zamora, el diputado nacional Máximo Kirchner cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por las promesas electorales incumplidas, pidió por una dirigencia política y sindical "unida y de pie" para defender a la ciudadanía y llamó a "no reconstruir lo que fue sino animarse a construir lo que viene con lo mejor de los 12 años".

"Se empieza a ver como las promesas electorales se transforman ya no sólo en mentiras sino además en traiciones y en estos meses este proceso se ha acelerado", aseguró Máximo acompañado por las presidentas de los bloques de Unidad Ciudadana-FPV en la Legislatura bonaerense, Teresa García y Florencia Saintout, la ex diputada Juliana Di Tullio y la concejal local Daniela Vilar."El enorme manual de excusas del gobierno ya no les alcanza como tampoco les alcanza la enorme cortina de hierro mediática que los protege todos los días", evaluó el dirigente al tiempo que señaló que "necesitamos una dirigencia de pie y lo que lo va hacer es la presión de la gente".En este marco, indicó: "Es lo que hizo en diciembre en el Congreso y ahora en la 9 de julio dando un claro mensaje de que no quiere techo en las paritarias y que hay que ponerle techo a las Lebacs que se la están llevando toda con la bicicleta financiera mientras para ellos los trabajadores son casi una una carga".Asimismo, Máximo llamó a la construcción de una "unidad política de forma inteligente". En este sentido, manifestó que, evaluó.El diputado agregó que si bien "hoy vemos que algunos piensan cuidarse los zapatos andando de rodillas. Los argentinos necesitamos dirigentes que no se cuiden los zapatos, que anden de pie y se banquen las que se tengan que bancar. Porque si los dirigentes andan de rodillas las paritarias tienen techo, nos matan a los pibes con gatillo fácil , empieza haber menos trabajo y trabajador cada vez alcanza para menos".A su turno la jefa de bloque de diputados provinciales de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, cuestionó a la gobernadora María Eugenia Vidal por "el cierre de escuelas y salas de salud como en el Hospital del Quemado”, al igual que su par del senado provincial María Teresa García quien aseguró que "la gobernadora Vidal es una réplica del gobierno nacional y que por más que esté escondida la mitad del tiempo ella determina que municipios sí y que municipios no reciben recursos". Por su parte, la ex diputada nacional Juliana Di Tullio resaltó que “el legado de Néstor Kirchner es el que está acá hoy”.En este nuevo espacio de discusión y debate ciudadano que representa el Ateneo Néstor Kirchner confluirán las organizaciones Patria Grande, Bases ciudadanas, La Cámpora, Partido Comunista, Unidos y Organizados, Resistencia Cultural Barrial, Partido Solidario, Corriente Patria para Todos, La Isauro, Peronismo Militante, Polo Social, Gaucho Rivero, Nuevo Encuentro, La Chapanay, Todas con Cristina, Jóvenes del Pueblo y Partido Intransigente.