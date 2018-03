Hoy 11:14hs

El después de las detenciones en Chubut: "Hay muchos arrepentidos golpeando la puerta con lágrimas en los ojos"

En un mano a mano exclusivo con La Tecla Patagonia, el Procurador general de la provincia de Chubut Jorge Miquelarena, hizo referencia a las detenciones sucedidas esta semana y a lo que vendrá en materia de investigación. Aseguró que algunos de los imputados podría acogerse a la Ley del arrepentido.

En un mano a mano exclusivo con La Tecla Patagonia (lateclapatagonia.com.ar) , el procurador general de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, habló de los avances en la causa por asociación ilícita en la que está siendo investigado la ex mano derecha de Mario das Neves, Diego Correa, junto a su esposa, Natalia Mac Leod, su secretario Diego Luters, y dos empresarios.

Además Miquelarena reveló que se está avanzando en la otra causa judicial que investiga presuntos sobreprecios, direccionamiento de compras y desvío de donaciones en el marco de la emergencia climática tras el temporal en Comodoro Rivadavia. Las novedades en esta investigación llegarían el próximo mes.

- ¿Hasta dónde pueda contar, cómo sigue la causa en la que está siendo investigado Correa y sus allegados?

- Seguimos trabajando muy fuerte y seguramente en los próximos días habrá más novedades. Lo que me gustaría que la gente entienda, es que los delitos contra la administración pública son mucho más complejos de investigar y de reunir pruebas. Aquí ingresan actos administrativos, y hay que empezar a rascar muy profundo para determinar que un decreto por ejemplo es trucho, o que una resolución no corresponde, o es contraria a derecho o lo que fuera. Además involucran a gente que tiene sus herramientas como para protegerse; además la prueba habitualmente la tenés que recolectar de parte de ellos; y además los jueces requieren un status probatorio mucho más alto para los delitos contra la administración pública que para cualquier otro delito. Es este caso puntual por suerte tenemos carretillas de evidencias.

Lo que ocurrió ayer técnicamente hablando es lo que se llama apertura de la investigación y control de detención. Apertura porque es el momento a partir del cual los fiscales les hacen saber a las personas imputadas cuáles son los hechos o las figuras por las cuales se los está investigando. No es una acusación, eso vendrá después. A partir de la apertura de la investigación tenemos seis meses para concretar la acusación. En ese momento hay que presentar un escrito donde puntualmente se los acusa por cada uno de los hechos.

Otro aspecto es lo de la detención y la prisión preventiva. El juez consideró legítimas todas las detenciones y nos dio los seis meses que pedimos de preventiva. Además de eso, lo más importante es el embargo de todos los bienes, la inhibición general de los mismos y el levantamiento del secreto bancario. Nos habilitó para seguir investigando absolutamente todo.

- Rige a nivel nacional la Ley del arrepentido ¿podría alguno de los detenidos acogerse a la misma?

- Es una ley nacional que en definitiva viene a modificar el Código Penal, es una ley de fondo que no necesita adhesiones. En este caso me resulta difícil que los detenidos puedan agregar cosas que nosotros no tengamos o no sepamos. No les va a resultar tan fácil por más que están a los gritos, dos al menos de ellos, para arrepentirse. Tienen que ir a esferas más altas y agregar pruebas irrefutables, de otra forma les vamos a decir que no. En estos casos aparecen arrepentidos por todos lados, incluso algunos en Casa de Gobierno, pero hay que ver lo que tienen para contar.

Muchos vienen ahora y quieren contar porque saben que tenemos intervenciones telefónicas y escuchas. Es cierto que hay muchos golpeando la puerta de Fiscalía con lágrimas en los ojos que se quieren arrepentir.



- Hemos recibido información que indica que Ud. a título personal ha recibido amenazas por parte de Correa, incluso circula un audio donde se lo escucharía a Correa haciendo referencia su persona ¿Esto es así?

- Amenazas no recibí. Lo que sí recibí fue esa llamada (el audio que mencionamos en la pregunta) que fue puesta como evidencia por los fiscales ayer como una muestra de entorpecimiento a la investigación que tiene esta gente, y el poder que tienen. De esa llamada me enteré en el momento que se produjo pero no dije nada hasta tanto no estuviera la apertura de la investigación para no entorpecer la investigación. Ahora que ya está realizada, el día lunes voy a presentar una denuncia por esa llamada en el Juzgado Federal. Este es un hecho sumamente grave, hubo una filtración de un oficio del Ministerio Público Fiscal donde un juez ordenó las escuchas telefónicas. La filtración proviene de Buenos Aires y este Sr. Correa lo sabe y se comunica con otro Sr. de acá de Trelew para hacérselo saber y le dice que al Procurador, es decir a mí, me tienen apuntado.