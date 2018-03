Hoy 10:26hs

MEDICION

Encuesta: el 63% evalúa en forma negativa la política económica del Gobierno

De acuerdo a una medición de la consultora Opina Argentina, la alta preocupación de gran parte de la sociedad por la situación económica incide en la mala imagen del Gobierno. Se anota otras variantes que también generan decepción o rechazo.

En la economía, el gobierno de Mauricio Macri no encuentra a los mayores adeptos. Al menos, así se desprende de una reciente encuesta en la que se responsabiliza más a la actual gestión que a la de Cristina Fernández por la situación económica.De acuerdo a un informe de coyuntura de la consultora Opina Argentina, la evaluación de la política económica se lleva el peor puntaje: el 63% considera que está mal. Sólo un 24% dijo que la situación económica está bien y el resto prefirió no contestar.En tanto, la evaluación en seguridad se llevó un 55% de evaluaciones negativas frente a un 32% de opiniones positivas. Por otro lado, el combate a la corrupción –algo que Macri ponderó al inicio de su mandato– no registra la mejor nota en la opinión pública el 52% la consideró negativa. De hecho, también se midió a qué gobierno se considera más corrupto. Si bien el 47% señaló al kirchnerismo, un 30% lo hizo por Cambiemos.En resumen, la evaluación general del Gobierno es negativa para un 54% de los encuestados, mientras que es positiva sólo para el 34%. El 12% se ubicó bajo la opción “No sabe/No contesta”.“Por primera vez desde su asunción son más quienes responsabilizan al gobierno de Cambiemos por el estado de la situación económica frente a los que señalan a Cristina Kirchner como la responsable”, señala el informe.A su vez, el documento expone distintas variables que pueden incidir en esa medición: la falta de diferenciales de valoración positiva en ninguna área de gestión, por parte del Gobierno; la alta preocupación que se observa en la sociedad respecto a la situación económica y el desgaste en la evaluación del combate contra la corrupción.El estudio, que se realizó sobre 1100 casos entre el 23 y el 26 de febrero, se llevó adelante en Capital, Conurbano, y en las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, San Juan, Neuquén, Resistencia, Río Cuarto, San Rafael, Concordia, Rafaela, General Roca, Crespo (ER), Rivadavia, Monte Hermoso, San Pedro (Misiones), Tres Lomas (Bs.As) La Unión (Salta) y Tolhuin ( Tierra del Fuego).Opina Argentina también midió imagen. En ese marco, sostiene que la caída de Mauricio Macri encontró un rango de equilibrio luego de la significativa caída que tuvo a partir de diciembre con la reforma laboral y los efectos del Caso Triaca.Macri ostenta, de esa forma, un 56% de imagen negativa frente a un 44 de positiva. Alcanza, de este modo, valores similares a los de Cristina Kirchner que, de acuerdo al estudio, tiene 57% de imagen negativa frente a un 44% de positiva. La gobernadora María Eugenia Vidal sobresale en este punto, como ya han mostrado los índices desde hace tiempo: tiene un 53% de imagen positiva frente a un 44% de negativa.Si las elecciones fueran hoy, un 35% elegiría a Cambiemos, aunque un 32% lo haría por el peronismo unificado. Un dato no menor: si se consulta por CFK asociada a ese peronismo unificado la preferencia electoral sube al 33%.