09/03

LA PLATA

Sin números, la nueva reunión paritaria no convenció a los docentes

Los referentes de los sindicatos no escucharon de los funcionarios bonaerenses lo que esperaban recibir: una nueva oferta salarial. Se programan asambleas para la asamblea próxima.

En una nueva reunión paritaria docente, los referentes sindicales se fueron con las manos vacías. Los funcionarios bonaerenses no realizaron una nueva oferta, por lo que el conflicto puede agudizarse de cara a la segunda semana de clases.La Provincia no modificó la propuesta del 15% en tres cuotas.Los funcionarios enviados por María Eugenia Vidal volvieron a argumentar a que hay cuestiones macroeconómicas que impiden mejorar la oferta salarial.Con todo, el Frente de Unidad Docente resolvió realizar reuniones de delegados y asambleas con los afiliados en el transcurso de la próxima semana.“Cuando más del 50% de los docentes viven con salarios que no superan los $12.500 no podemos aceptar que no se avance en la negociaciones”, afirmó el vicepresidente de FEB, Diego Altolaguirre, al término del encuentro, realizado en La Plata.El dirigente sindical consignóp que “no pueden demostrar con datos concretos lo que anuncian en los medios -salarios promedios, cifras de ausentismo y estadísticas"Así, las clases vuelven a quedar atravesadas por la posibilidad de una nueva medida de fuerza.