JORNADA MUNDIAL

Dirigentes de la Izquierda, peronistas, K, massistas, radicales y macristas movilizaron por el 8M

No hubo necesidad de hacer referencia a los espacios políticos, no hubo necesidad de mostrar pancartas. El eje central fue el Día Mundial de la Mujer y todo lo que eso conlleva. No más violencia de género, igualdad laboral y hasta aborto legal. Miles de mujeres, entre ellas decenas de políticas. Las mejores fotos de la movida en La Plata