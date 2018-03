DÍA DE LA MUJER

El 8M de Vidal: acto con Macri y recorrida con intendente de La Cámpora

La mandataria provincial estuvo a la mañana con Macri y luego en los distritos de Suipacha y San Andrés de Giles, gobernados por Cambiemos. También se vio con un jefe comunal de La Cámpora.

Lejos de un “paro”, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,, pasó el Día Internacional de la Mujer con una nutrida agenda oficial que incluyó un acto con Mauricio Macri y una recorrida por distritos del norte bonaerense.Temprano, la gobernadora acompañó al presidentey a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres,Fabiana Tuñez, en el acto por el Día Internacional de la Mujer realizado en el Centro Metropolitano de Diseño porteño. Allí, Macri anunció el envío de un proyecto al Congreso para garantizar la paridad salarial entre hombres y mujeres.A su término, Vidal emprendió viaje hacia el norte. Compartió un encuentro con mujeres emprendedoras en el partido de Suipacha, junto a la senadora nacional Gladys González y el intendente local, Alejandro Federico. En la recorrida, conversó con la propietaria de una hostería, con una panadera que desarrolla trabajos sociales y con una costurera y tejedora, quienes le contaron sus historias y proyectos.Luego estuvo en Mercedes. La mandataria visitó la sede de la empresa metalúrgica Aceros Borroni. Y a diferencia de otros viajes a distritos, lo hizo acompañada por el intendente local, Juan, peronista, y. De ese encuentro, también fue partícipe el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell. Según publicó Noticias Mercedinas, Ustarroz fue a recibirla al predio en el que bajó su helicóptero. Su llegada se manejó con total hermetismo.Vidal con Ustarroz, jefe comunal de Mercedes y hermano de crianza de Wado de Pedro.Finalmente, en San Andrés de Giles, Vidal recorrió la obra de construcción de un playón deportivo municipal junto al intendente local, Carlos Puglelli. El predio será utilizado por las escuelas del distrito y contará con canchas de fútbol 5, vóley, básquet, vestuarios, oficina administrativa y sala de máquinas.El mensaje de Vidal fue de “gestión”. Más allá que varias organizaciones convocaron a un “paro internacional” en reclamo de más derechos e igualdad, la mandataria procuró mostrarse activa y trabajando, más aún mientras todavía tiene abierto el conflicto docente con la posibilidad latente de otra huelga.No fue un día de discursos. Tiempo atrás, Vidal se había referido a la cuestión en una entrevista con la revista La Nación, un reportaje de neto corte intimista. “No me considero feminista. Me considero una persona que defiende los derechos de todos, de las mujeres, de los que siempre se quedaron atrás, de los chicos, de los que menos tienen. La sociedad no es pareja en la distribución. Y sí me considero una promotora de la igualdad de oportunidades y así creo que tenemos que estar”.