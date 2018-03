El massismo suma presión a Vidal y Conte Grand para que abran fiscalías en violencia de género

En el Día de la Mujer, el Frente Renovador se sumó al pressing del kirchnerismo para que se creen fiscalías especializadas en violencia de Género.



Con un proyecto elaborado por el diputado Pablo Garate, desde el FR propusieron la creación en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, de Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género y Familiar, las cuales funcionarían en cada uno de sus departamentos Judiciales.

Estas veintiún Unidades Funcionales especializadas en Violencia de Género y Familiar tendrán competencia exclusiva para intervenir en la recepción, investigación, seguimiento, esclarecimiento de hechos que puedan constituir delitos que presumiblemente involucren violencia de género y familiar según los términos de la Ley nacional N° 26.485 y la Ley provincial N° 12.569.