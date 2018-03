HACIA 2019

Desesperado por ganarle a Macri, el kirchnerismo tiende lazos con la izquierda y el massismo

El Partido Justicialista convocó a referentes de diferentes sectores del peronismo para participar en el ciclo de debates “Consensos para un Nuevo Proyecto Nacional”. Desde el kirchnerismo plantearon la posibilidad de conformar un gran frente que incluya desde el FIT hasta el Frente Renovador.

Dirigentes de todo el peronismo de la nación se encontraron en la Sede del Consejo Nacional del Partido Justicialista (Matheu 130) para hacer su contribución en el ciclo de debates “Consensos para un Nuevo Proyecto Nacional”, con el máximo objetivo de ganarle a Cambiemos en las elecciones de 2019.El encargado de cerrar el encuentro fue Agustín Rossi, diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe y presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja.“Este es el peor Gobierno desde el retorno de la democracia. Ante un Gobierno que expresa la peor derecha, nos corresponde asumir la responsabilidad histórica. La unidad es para representar a todos aquellos que están siendo agredidos”, aseguró el legislador.En esta línea, Rossi planteó la necesidad de abrir el peronismo y “construir la unión con todos aquellos que quieran ser opositores. Desde el FIT hasta el Frente Renovador, son todos posibles compañeros”.“Este tipo de reuniones genera la adhesión entre distintos compañeros y nos ayudan a crear modelos y propuestas que generen expectativa para resistir tanto en la institucionalidad como en la calle las políticas que nos afectan”, concluyó.Cabe destacar que desde un sector del Frente de Izquierda se mostraron cercanos al kirchnerismo, sobre en todo cuando se trató de repudiar políticas públicas del gobierno de Mauricio Macri, como la reforma previsional.Por su parte, en el Frente Renovador las aguas están divididas. Luego de la derrota del año pasado, que dejó sin cargo a su líder, atraviesa una suerte de implosión y son varios los dirigentes que tienen la intención de sumarse a un gran frente opositor peronista.Uno de ellos es el diputado provincial Jorge D’Onofrio, fiel soldado de Sergio Massa, quien en los últimos días no sólo se mostró a favor de la unidad, sino que también se muestra cada vez más cerca del kirchnerismo.Por caso, el miércoles pasado se lo vio en el foro de debate organizado por Unidad Ciudadana, para rechazar los cierres de escuelas y grados en la Provincia.Cabe recordar que, en diálogo con LaTecla.info, D'Onofrio planteó que "en el Frente Renovador debemos dar el debate en relación hacia dónde vamos. No soy quién para poner límites, no soy quién para decir 'todos juntos, pero sin fulano o mengano’, hay que terminar con esa pavada. Esos límites los pone después la ingeniería electoral en una Primaria o el método que se utilice para decantar quien conduce y quien acompaña".