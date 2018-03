PERDIDO

Más solo que loco malo: ahora Alfonsín cruza caminos con el duhaldismo

El exdiputado nacional sigue con su ronda de charlas y ahora se reunió con hombres ligados al expresidentes. Mientras asegura que sigue en las filas de Cambiemos, se para más afuera que adentro.

Pocos se animarían a decir que Alfonsín y el duhaldismo tendrían algo que ver, mucho menos que compartirían un encuentro y una foto. Pero, todo puede pasar y así fue que ocurrió.

Es que, el exdiputado nacional y uno de los dirigentes rebeldes de la Unión Cívica Radical, viene de capa caída en las filas de Cambiemos y con más críticas que celebraciones para el Gobierno. Por ello, si bien aseguró a La Tecla que sigue en la alianza, profundiza reuniones con diferentes sectores.

En ese sentido, compartió un encuentro con la línea duhaldista del peronismo. Más precisamente con Omar Gadea, hombre del sector Justicia y Dignidad Peronista, rama del pejotismo que responde al exgobernador Eduardo Duhalde, a quien proclaman como hombre necesario para conducir al Partido Justicialista.

No solo compartió un momento con Gadea, también dejó una imagen del momento para que quede en la memoria y posó junto al duhaldista para las cámaras.

Cabe recordar que, en los últimos días Ricardo Alfonsín lleva adelante varias reuniones con sectores progresistas y críticos a las políticas de Cambiemos. Es que, tal como informó La Tecla.info , la resurrección del Frente UNEN es una posibilidad que baraja el hombre hoy en el oficialismo.

En ese sentido, las reuniones con Margarita Stolbizer, Martín Lousteau y Miguel Lifschitz ya comenzaron.

“Nosotros venimos de UNEN, fui diputado por esta alianza y no renové ahora ya que no creía que fuera la mejor contribución que le podía hacer a la Unión Cívica Radical y a Cambiemos. No siendo diputado, tenía mayor libertad para señalar lo que, desde mi punto de vista, son graves errores, como los que está cometiendo la UCR hacia dentro de Cambiemos”, expresó Alfonsín a La Tecla.

Fiel a su estilo crítico, el hijo del expresidente radical consideró que Cambiemos fue conformado “con gente que piensa diferente a nosotros para competir con quienes piensan igual a nosotros. Somos bastante originales. Procuramos garantizar la alternancia, que tiene que ver con la República. No están despejadas aún las amenazas que atentan contra la misma. El día que se despejen, la UCR tendrá que repensar las políticas de alianza”.

“En el partido hay una pregunta prohibida: cuando esas amenazas se despejen, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir reuniendo con quienes piensan diferente o con quienes pensamos igual? Yo creo que no, que no es lo que corresponde, y eso tiene que ver con nuestra identidad”, disparó.

Con dicho panorama, Alfonsín y sus ganas de construir por fuera de Cambiemos ya no solo abrazan al progresismo, sino que también tiene espacio para el duhaldismo.