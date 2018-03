LEGISLATURA

El tire y afloje por el reparto de las comisiones

Cambiemos hace sentir su liderazgo en el Parlamento y se queda con las más importantes. Negocia con los bloques peronistas y deja afuera de la discusión a los legisladores kirchneristas.

Que ahora gobierne Cambiemos no significa que sea la excepción a la regla. La conformación de las comisiones en la Legislatura genera, desde el inicio de los tiempos, un tire y afloje, no sólo entre el oficialismo y la oposición, sino también en las propias bancadas.Con el discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal, se abrió el 146° período de sesiones ordinarias, y el Parlamento bonaerense vuelve a funcionar luego de dos meses de vacaciones y de un 2017 con poca actividad. Claro, con la campaña del año pasado, poco tiempo quedó para el tratamiento de leyes. Todo parece indicar que, en 2018, ambas cámaras retomarán las acciones con mayor celeridad, pero eso es pura especulación.Mientras tanto, la rosca está a la orden del día y, una semana después de la Asamblea Legislativa, diputados y senadores aún no tenían definida por completo la composición de las comisiones.Las negociaciones no sólo dejaron a flor de piel la famosa grieta, sino que también abrieron una interna en el bloque de Cambiemos de la Cámara alta que, vale destacar, cuenta con mayoría propia.Si bien desde la bancada dejaron entrever que ya estaba todo acordado de antemano, según pudo saber, no fue tan así. Antes del discurso de Vidal, los senadores mantuvieron una reunión de bloque en la que su presidente, Roberto Costa, iba a anunciar la conformación final de las comisiones.Dicho anuncio, no obstante, debió ser pospuesto porque “había que hacer ciertas correcciones ”a partir de un choque de intereses entre un sector del PRO, la Coalición Cívica y el monzonismo, por la presidencia de la comisión de Presupuesto, uno de los tres pesos pesados, junto con Legislación General y Asuntos Constitucionales.En efecto, según trascendió, el ala que responde al titular de la Cámara de Diputados de la Nación pretendía ubicar como titular a Gabriel Monzó, quien ya se desempeñaba dentro de la comisión de Presupuesto. Sin embargo, todo parece indicar que será el “lilito” Andrés de Leo quien se quedará efectivamente con ese lugar.Ante este panorama, el monzonismo levantó la mano para pedir un espacio de privilegio en la comisión de Legislación General, cuestión que también habría sido rechazada al ganar la pulseada el senado Juan Pablo Allan, que responde a Esteban Bullrich. “Son 29 y hay 27 comisiones. Todos quieren presidir una; ahí nacen las tensiones”, señalaron a La Tecla desde el Senado.En esta línea, el radical Emiliano Lasala Reparaz y el olavarriense “PRO puro” Dalton Jáuregui también pujaron por quedarse con Reforma Política y Régimen Electoral, comisión que deberá debatir fuertemente la posible implementación del sistema electrónico para los comicios de 2019 en el territorio bonaerense. Según supo La Tecla, todo indicaría que la pulseada la ganó Jáuregui, que efectivamente trabaja en el borrador del proyecto de reforma electoral.En tanto, los senadores que ya tienen prácticamente cerrada su presidencia son Nidia Moirano, para comandar nuevamente Asuntos Constitucionales y Acuerdos; Marcelo Pacífico, que continuará en Seguridad; y Alejandro Cellillo, en Ambiente y Desarrollo Sostenible.Por su parte, Julieta Centeno desplazaría a Darío Díaz Pérez, de PJ – Unidad y Renovación, en la presidencia de la comisión de Salud Pública. El exjefe de Lanús no habría logrado retener la titularidad y deberá conformarse con la vicepresidencia.En Diputados, la historia es otra. Cambiemos cuenta con 44 de las 92 bancas y, para llegar a la mayoría propia (y, por ende, al quórum), necesita al menos tres votos más.Con Unidad Ciudadana descartada como socia potencial, el oficialismo ya estrecha lazos con el Peronismo Kirchnerista, “la otra bancada K”, integrada por los camporistas José Ottavis y Rocío Giaccone. Esta última es la candidata predilecta para continuar al mando de la comisión de Legislación General que, como en el Senado, es una de las tres más importantes.Tampoco habrá modificaciones en Asuntos Constitucionales y Justicia, y Presupuesto e Impuestos, que continuará con la conducción de Santiago Nardelli y de Marcelo Daletto, respectivamente.Fuera de las tres comisiones centrales, el oficialismo intentará copar todas las "ministeriales". A pedido de Cristian Ritondo, en Seguridad y Asuntos Penitenciarios, quedará al mando Matías Ranzini, quien le ganó la pulseada a Carolina Píparo. El diputado por la Segunda sección fue subsecretario de Asuntos Institucionales de la cartera hasta diciembre de 2017, cuando renunció para asumir en su banca. Con la designación de Ranzini, el oficialismo ya cubre el pedido de los nuevos diputados para así conceder lugares a los más experimentados.En Asuntos Agrarios, en tanto, todo indicaría que Oscar Sánchez se convertirá en su nuevo presidente. El empresario agropecuario era secretario de la comisión que antes presidía la massista María del Huerto Ratto, quien ya cumplió su mandato y que dejó vacante el lugar.Independientemente de las matemáticas, Cambiemos privilegiará en el reparto a sus aliados opositores, de quienes necesita para poder dar vía libre a las reformas que im-pulsa la gobernadora María Eugenia Vidal.“El reparto de las comisiones es matemático. De acuerdo a la cantidad de senadores que el bloque tiene, las comisiones se reparten proporcionalmente, ahí no hay jugarreta política. El tema que se discute es la calidad de las comisiones que te dan”, explicó un senador kirchnerista, a la vez que vaticinó: “A nosotros nos tocarán seis o siete comisiones, ahí es donde se centra la discusión. Quizás Cambiemos tiene el número que nos quiere dar en la cabeza. Pero bueno, hay que ver. A veces, en la política, hay que ceder”.El número que el oficialismo tiene en la cabeza para Unidad Ciudadana es, en efecto, mucho más bajo. La idea es darle lo menor posible y así evitarse varios dolores de cabeza. “Van a tener entre tres y cuatro comisiones menores: Deportes, Usuarios y Consumidores, y alguna otra más”, indicaron en Cambiemos. ¿Quién va a ceder en esta discusión?Con la vicepresidencia de Salud Pública para Darío Díaz Pérez, el resto del llamado “bloque de los intendentes” en el Senado quedó satisfecho con el reparto, al me-nos con lo que le prometió Cambiemos. Según revelaron desde el espacio a La Tecla, el senador Luis Vivona se quedaría con la comisión de Obras y Servicios Públicos; Gabriela Demaría con Industria y Minería; mientras que Gustavo Soos secundaría a Moirano en Asuntos Constitucionales.Para el Frente Renvador, el oficialismo acordó otorgarle dos vicepresidencias o una presidencia. “Frente a cualquiera de estos dos escenarios quedaron contentos”, dijeron desde Cambiemos. Cabe destacar que las elecciones de 2017 golpearon duramente al massismo que, en la Cámara alta, pasó de tener diez senadores a tan sólo dos. En este sentido, como José Luis Pallares es el presidente del bloque, no puede comandar ninguna comisión. Por lo tanto, en caso de conseguir una titularidad, sería para Fernando Carballo, que “tampoco necesita tanto porque ya es autoridad de la Cámara”, señalaron desde el bloque.Las negociaciones por el reparto de las comisiones las llevan adelante los presidentes de los diferentes bloques. En Cambiemos, por caso, el senador Roberto Costa convocó a todos los integrantes de la bancada a una reunión que tuvo lugar minutos antes del discurso de la Gobernadora en la apertura de sesiones. Allí se acordó que aquellos que no tengan una presidencia a cargo, al menos, se quedarán con una vicepresidencia. La bajada de línea tuvo que ver, específicamente, con los choques internos que se generaron a partir del reparto y de las intenciones individuales.En líneas generales, el esquema del oficialismo en la Cámara baja no se modificará demasiado. Quienes continúan sus mandatos hasta 2019 y ya presidían una comisión, lo más probable es que sean ratificados por dos años más. Tales son los casos de María Alejandra Lorden, en Salud Pública; Diego Rovella, en Educación; y Sergio Domínguez Yelpo en Transporte.Desde Cambiemos, también analizan dar vía libre a la continuidad de opositores al frente de algunas comisiones. Si bien no fue confirmado, es muy probable que el massista Pablo Garate sea ratificado al frente de Reforma Política y del Estado. En el Frente Renovador se mostraron cautos a la hora de negociar los cargos. Según trascendió, presentó un borrador con sus demandas: entre seis y siete presidencias, y cinco vices.En tanto, Unidad Ciudadana prefirió esperar a ver qué es lo que le ofrecen. Por lo pronto, perdería la comisión de Derechos Humanos, un espacio que retuvo La Cámpora desde que ingresó en la Legislatura. Cambiemos avanzaría en cambiar a Miguel Funes por Carolina Piparo.