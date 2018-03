UN PAPELON

Arcaico: un fiscal mandó a las mujeres a “limpiar, cocinar y planchar” el 8M

Daniel Zornitta es fiscal de Choele Choel y escribió un posteo en Facebook muy desafortunado en contra de las mujeres. Después salió a pedir disculpas y se mostró arrepentido. Tarde...

Daniel Zornitta es fiscal de Choele Choel y realizó una publicación en su perfil de Facebook en relación a la fecha de mañana, el Día Internacional de la Mujer, que además será el marco de un paro internacional en reclamo por la igualdad de derechos y oportunidades.“Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen”, escribió en su muro el integrante del Poder Judicial rionegrino, quién recibió el rechazo del Procurador General Jorge Crespo, que manifestó su “enérgico repudio ante dichos que no representan en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público”.Según publicó, las repercusiones no tardaron en llegar a toda la provincia, y se pidió una sanción disciplinaria para Zornitta, quién a pesar de haber borrado el posteo, debió salir a pedir disculpas."Escribí un comentario del cual me encuentro profundamente arrepentido y no tengo excusas ni explicación de su motivación. Me pongo a disposición de cada una de las personas que requieran una explicación y una disculpa personal, para brindarla en forma oportuna. Reitero el pedido de mis más sinceras disculpas por ello”, manifestó.