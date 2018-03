REDES

De Vido afinó el lápiz, le pegó a sus compañeros y pidió por el aborto

Desde Marcos Paz, el diputado nacional cuestionó a sus compañeros que no le acercaron el documento a favor del aborto para sumar su firma.

Tal como acostumbra desde que cayó en desgracia y quedó detenido luego de su desafuero, el exministro de Planificación Julio de Vido volvió a sacarle punta al lápiz y disparar contra todos. Esta vez, lo hizo en alusión al tratado de la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación y aprovechó para dejarle un mensaje claro a sus compañeros de bancada.

Desde su cuenta de Twitter, el diputado nacional detenido hace ya algunos meses comenzó con la catarsis para anunciar que él respalda el aborto legal, seguro y gratuito.

“En la tarde de hoy, leyendo el diario Página 12, vi el texto del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que sin duda hubiera acompañado, aunque fuera desde la prisión, si mis compañeros del Frente para la Victoria me lo hubieran acercado hasta Marcos Paz”, comenzó el ex funcionario.

“Pero bueno, si no tuve su acompañamiento y su presencia cuando me desaforaron ilegítimamente las hordas macristas y los monopolios multimediáticos, puedo que decir esta vez quizás solo fue un olvido”, disparó contra sus compañeros de bloque.

Y agregó: “me privaron de acompañar este proyecto con mi firma, mal que les pese, todavía soy diputado electo por el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

“Más allá de mis creencias religiosas o de lo que yo haría o aconsejaría hacer si alguien me pidiera mi opinión, no me creo con derecho alguno de coartar a nadie su libertad de optar y muchísimo menos creo que nadie pueda imponer a otro sus creencias religiosas o valores morales”, sostuvo respecto a su postura.

Por último, sentenció: “de ninguna manera tengo mandato de aquellos que me eligieron como diputado por la provincia de Buenos Aires para ir contra un reclamo que día a día se torna más y más masivo. Ese electorado nos manda a comprometernos con los problemas reales de la gente, a no mirar para otro lado o que una supuesta objeción de conciencia pueda causar una sola muerte más por prácticas clandestinas que enriquecen a unos pocos y matan a muchas mujeres en nuestro país”.