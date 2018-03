Crisis en Unidad Ciudadana con Marcos Di Palma

Cayeron muy mal sus dichos sobre el aborto y el propio diputado reconoció que sus pares se enojaron porque se reunió con un intendente del oficialismo. No lo echarían, pero tampoco harán nada por retenerlo en el bloque, todo lo contrario.

Un autodidacta ingobernable que no calla nada, dice lo que piensa y como lo piensa, y encima es un foco de atracción para los medios. Así es. Combo demasiado explosivo para un kirchnerismo que hace de la disciplina partidaria una bandera y que se incomoda al extremo cuando alguien “de adentro” juega por la suyas sin pedir permiso.Las declaraciones de la semana pasada sobre el aborto enojaron, y mucho, al resto de los integrantes del bloque de Unidad Ciudadana, compuesto por 22 miembros. El excorredor de TC dijo queLa brutal frase recibió de inmediato una andanada de críticas desde todos los sectores, abortistas y anteabortistas, opositores y oficialistas. Y fue una verdadera bomba hacia el interior del bloque al que responde Di Palma y el conducido por la ultra K Florencia Saintout. En la bancada, la mayoría de las opiniones se inclina en favor del aborto, pero más allá de ello molestó la manera de decirlo, y que el diputado se corte solo a hacer declaraciones a la prensa.En ese contexto, en los últimos días surgieron varias versiones que recorren los pasillos de la Legislatura y que hablan de un posible alejamiento de Di Palma de Unidad Ciudadana. Desde el bloque no piensan echarlo, aunque sí se ensayaría alguna reprimenda. No obstante, algunos compañeros de banca llegan a decir. Y hay quienes sostienen que desde el propio bloque harían algunas maniobras para empujar a esa decisión.El pasado domingo, en el programa Debo Decir, que conduce Luis Novaresio por América, “Marquitos” confesó que su propia esposa lo había reprendido fuertemente por la expresión contra el aborto. Pero en ese mismo envío, el diputado contó otra anécdota que lo pinta de cuerpo entero y que pinta además con mucha claridad su relación con el espacio al que pertenece., arrancó Di Palma ante una pregunta del conductor de si era posible encontrar un gran acuerdo político.Y después remató:De todos modos, quedó claro que el expiloto no está dispuesto a seguir la ruta de la obediencia de lo que sus pares consideran clave para marcar claras diferencias con Cambiemos.El bloque de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana perdió hace una semana al platense Guillermo Escudero, quien por diferencias con Saintout se pasó a PJ-Unidad y Renovación. Y ahora podría perder a Di Palma, pero en ninguno de los dos casos se escucharán demasiados lamentos. Aun que achiquen prefieren ser menos pero embarcados en la misma lógica política y de disciplina.