El campo pide celeridad para que se sancionen las emergencias agropecuarias

El referente bonaerense de la Federación Agraria, Jorge Solmi, dialogó con Cadena Río y abogó para que haya más celeridad y menos burocracia en la sanción de distintas emergencias. “Tiene que haber herramientas que ayuden a solucionar problemas y no tarden en aplicarse porque se hace insoportable”, explicó.

Jorge Solmi, referente bonaerense de Federación Agraria Argentina, volvió a insistir para que la Provincia acelere los beneficios y las declaraciones de emergencia agropecuaria.

En diálogo con Cadena Río, el dirigente agropecuario habló sobre la relación entre FAA y el ministerio de Agroindustria a la que calificó como “normal”.

“Hay participación pero lo que se demoran son las respuestas, a veces necesitamos soluciones más inmediatas y eso no está apareciendo y es lo que está en el debate del día a día”, agregó.

Para Solmi, “falta entendimiento de los tiempos del sector” ya que “las emergencias tienen que hacer un recorrido de oficina en oficina, no salen y esas son las cosas que hay que solucionar”.

“Tiene que haber herramientas que ayuden a solucionar problemas y no tarden en aplicarse porque se hace insoportable”, resaltó Solmi.

En otro orden de cosas, Solmi brindó un panorama de cómo se encuentra el campo en la Provincia. “No hay lugar que escape a la sequía, los cultivos están pasando un momento terrible y esto se ha reflejado en los precios internacionales”.

“Lo que está complicado hoy es el maíz en general que es la columna vertebral de la alimentación de los animales. También la soja que es lo que genera divisas, va haber poca oferta, a nosotros nos van a faltar divisas”, agregó.

Además, Solmi afirmó que “la ganadería también está afectada de manera terrible porque ya no hay pasto, vamos a tener un problema serio de comida en el invierno si no empieza a llover dentro de 10 días y no hay perspectivas de lluvia”.