Cristina busca que integrantes de sociedades offshore no puedan ejercer cargos públicos

La expresidenta y actual senadora nacional de Unidad Ciudadana elevó un proyecto de ley que contempla que los ciudadanos que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas o ubicadas en guaridas fiscales no podrán asumir cargos públicos.



Propone impedir que aquellos ciudadanos que participaron en estructuras offshore, puedan ejercer cargos públicos.



"Toda la doctrina y la propia experiencia en el entramado de estas ingenierías financieras en guaridas fiscales, están destinadas, cuanto menos, al delito de evasión fiscal, sin perjuicio de su utilización para el lavado de dinero", señala la iniciativa.



En sus fundamentos, la senadora sostiene que “más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias. O peor aún, ir a suplicar al extranjero inversiones para encontrarnos con la vergonzosa y patética escena de un Ministro de Economía argentino al que le enrostran tener su patrimonio fuera del país".



En ese sentido, CFK sostuvo que "hoy presentamos un proyecto de ley para ponerle un freno al festival de sociedades off shore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el Gobierno de Cambiemos".



Además, cuestionó el hecho de que "la mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de “Panamá Papers” y “Paradise Papers”; y el caso del Ministro de Finanzas y endeudador serial Luis Caputo, es uno de los más obscenos".



"Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue la designación de un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva al frente de la AFIP, quien además tiene toda su plata en el exterior", agregó la exmandataria.



En ese sentido, Cristina recordó que "como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales –la mayor parte de este dinero no está declarado-, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI)".