¿MARCHA ATRAS?

Recalculando: la Provincia no descontaría el día a quienes adhieran al Paro Internacional de Mujeres

Si bien “no está previsto decretar asueto”, desde la Gobernación analizan no descontar el día a las trabajadoras que decidan sumarse a la medida de fuerza. Desde las 16 horas habrá movilizaciones en todo el país.

La Matanza, Lomas de Zamora, Pilar, San Antonio de Areco, Ensenada, Moreno, Carlos Casares, Avellaneda y San Martín son algunos de los distritos bonaerenses que dictaron asueto para que el personal femenino pueda adherirse al “Paro Internacional de Mujeres”, previsto a realizarse este jueves 8 de marzo.No obstante, según pudo confirmar, “no está previsto” que la Provincia tome la misma determinación. "La administración pública provincial va a trabajar normalmente, si alguna persona adhiere entendemos que no es lo mismo que un paro gremial", señalaron fuentes oficiales."No habría descuento, entonces...", repreguntó este medio, a lo que desde la Provincia respondieron "probablemente".El Gobierno bonaerense mantiene una cierta postura al respecto del presentismo, una cuestión sobre la que hacen hincapié en la negociación con los docentes, sobre quienes pesa el 17 por ciento de ausentismo al frente de las aulas.Serán varios los ámbitos (sobre todo los privados) que no darán el día a sus empleadas. Quienes no puedan dejar de trabajar pueden mostrar su adhesión en las redes sociales usando los hashtag #8M y #ParoDeMujeres.Vale aclarar que la concentración central por el Día Internacional de las Mujeres es a partir de las 16 horas en Avenida de Mayo 825, mientras que desde las 17, se marcha hacia el Congreso. En tanto, la movilización se replicará en todas las localidades del interior bonaerense.