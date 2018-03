2019 A LA VISTA

Incómodos donde están, Alfonsín y Stolbizer vuelven a abrazarse al Progresismo

Los dos se quedaron afuera de todo y los dos quieren volver a ser parte de la Primera división de la política argentina. No están conformes en los espacios que conformaron y la ideología de a poco los vuelve a juntar. ¿El radical, cerca de romper con Cambiemos. Margarita, cerca de romper con Massa

Quizá no como quisiera, pero lo cierto es que la UCR se siente parte de Cambiemos. Y no existen posibilidades, al menos a corto plazo, que se de una ruptura. Sin embargo, hay radicales que no están cómodos y cada vez que pueden lo hacen saber, tal es el caso del ex diputado nacional, Ricardo Alfonsín."Días atrás, Cornejo (el titular del partido) dijo que había que consolidar el espacio y que más adelante se vería. Si hubiese sido sincero, entonces habría dicho, ‘veremos qué pasa más adelante con las encuestas; si nos dicen que es conveniente seguir con los aliados, seguiremos’”, decía el chascomunenense la semana anterior, consultado por la alianza Cambiemos.Las preguntas en ese sentido se reiteran cada vez más. Porque cada vez más se reiteran las críticas del hijo del ex presidente de la Nación hacia el interior del espacio que integra. No importa cual sea el tema, lo cierto es que Alfonsín casi siempre piensa distinto que Mauricio Macri y el resto de los ministros del Pro. También que Cornejo, Salvador y gran parte de la UCR.¿Cuánto va a durar 'Ricardito' en Cambiemos? No hay encuestas al respecto, pero los que lo conocen se animan a decir que no falta mucho para que pegue el portazo. El mismo dice "puede ser", "por ahora no", "eventualmente quizá". El dirigente boina blanco mira de reojo los recientes encuentros entre la ex diputada Margarita Stolbizer, ya lejos del massismo y el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz.Incluso, se supo que en el mes de enero los mencionados Stolbizer, Lifschitz y Alfonsín mantuvieron un encuentro sin cámara fotogrpafica alguna, del que también participó el diputado nacional por la Ciudad y ex ministro de Economía, Martín Lousteau, que vale decir, se quedó sin la chance de ser parte de Cambiemos en los comicios pasados.Volviendo a Margarita, a quien también se menciona comno posible futura aliada de Cambiemos, dijo ayer que es una opción "sólida y firme" que Lifschitz encabece una alternativa progresista a nivel nacional. Claro, el mandatario socialista pasó a saludarla en el marco del plenario y convención nacional del GEN realizado en la ciudad y se merecía el halago."En este año ya nos hemos visto varias veces, para nosotros Santa Fe es y ha sido siempre la cuna territorial de la expresión progresista. Es la única provincia que nosotros gobernamos y por lo tanto mi presencia tiene que ver con el fortalecimiento de este frente que integramos. Pensamos el armado de un frente progresista a nivel nacional con una base puesta en esta provincia, como lo hicimos antes", dijo Stolbizer a Rosario/12.Por su parte, el santafesino señaló que "este es un año clave para poder articular y mostrar a los argentinos que existen otras alternativas, que no todo es Cambiemos, Peronismo o Kirchnerismo. Hay una Argentina que está volviendo a demandar la existencia de una fuerza política de estas características. Quizás eso se disimuló en 2015 por la polarización, pero el electorado empieza a cuestionar al gobierno, a exigir respuestas. La realidad es que la gente quiere ver un crecimiento visible".Por ahora son pequeños cónclaves y no mucho más. En la práctica, Alfonsín es parte de Cambiemos y Stolbizer no rompió con Massa, aunque haya hablado de "implosioón" en el Frente Renovador. Por su parte, Lifschitz espera con los brazos abiertos, a sabiendas que que es quien se transformará de manera inmediata en el lider del espacio, si es que finalmente se forma.